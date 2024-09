Inizio speciale per i “primini” del liceo Tosi di Busto con il passaggio di testimone dai neo diplomati

Un inizio speciale per i “primini” del Liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio. Chiamati per nome e cognome, ad uno ad uno, i 250 iscritti al primo anno del liceo scientifico hanno vissuto un momento speciale dedicato solamente a loro.

Disposti sugli spalti della palestra, accompagnati dai loro genitori o da altri componenti della famiglia, sono stati chiamati a scendere in campo e invitati a far parte di una nuova squadra, il loro gruppo classe. Sono stati chiamati al microfono da un gruppo di 15 alunni di varie classi quinte o neodiplomati, in una sorta di passaggio di testimone e di accoglienza nella grande comunità scolastica del Liceo Tosi. Un’ora intensa di accoglienza, volata in un baleno tra convocazione nominativa, consigli pronunciati dagli studenti più grandi, un gadget di benvenuto con il logo del Liceo (sacca sportiva e spilletta del Tosi), qualche scatto per la foto di classe, un balletto ideato da alcune studentesse della scuola, i saluti della dirigente, dott.ssa Fabiana Ginesi, che invita tutti «a sentirsi parte di una squadra, a considerarsi unici e speciali, mai la somma delle prestazioni e dei voti che otterranno».

Consegnati ad alcuni docenti di classe, presenti come punto di riferimento per i neoiscritti, gli studenti delle 10 classi prime del Tosi sono usciti dalla palestra per partecipare a lezioni e laboratori pensati ad hoc per un avvio d’anno all’insegna della passione: lezioni di astronomia con alcuni docenti di fisica, laboratori in lingua inglese in modalità CLIL, tenuti da docenti madrelingua, laboratori creativi di invito alla lettura con la scrittrice Sara Magnoli, esperimenti di chimica e scienze, attività di scienze motorie presso la vicina Piscina Bustese.

Un inizio nuovo e coinvolgente, che valorizza la ricchezza dell’offerta formativa del Liceo Tosi, fondendo tradizione e innovazione.