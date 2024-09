La Castellanzese ospita il Club Milano, Varesina sul campo del Sangiuliano City

Domenica 22 settembre il Girone B di Serie D torna in campo per le gare della quarta giornata. La Castellanzese scenderà in campo alle 15. Sul manto erboso del “Provasi” sfiderà il Club Milano allenato dall’ex Manuel Scalise. Un’ora più tardi, alle 16, la Varesina tirerà il calcio d’inizio sul campo del Sangiuliano City.

Sangiuliano City – Varesina

La Varesina torna in campo dopo il pareggio a reti inviolate di mercoledì nella partita disputata al Varesina Stadium contro il Breno. Una partita molto bloccata, dove nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il guizzo giusto per portare a casa il risultato. Domenica, alle 16, le Fenici sono attese da un’insidiosissima trasferta. Infatti, la squadra di mister Marco Spilli andrà a giocare sul campo del Sangiuliano City. I gialloverdi nelle prime tre giornate hanno racimolato quattro punti, frutto di una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Mercoledì la squadra allenata da mister Omar Albertini è uscita sconfitta per 1-0 dalla sfida esterna contro il Sant’Angelo, l’attuale capolista in solitaria con 9 punti conquistati su altrettanti disponibili. La partita verrà disputata a Trezzo d’Adda allo stadio “La Rocca”, struttura che solitamente ospita le partite interne della squadra locale, Tritium. Lunedì scorso, 16 settembre, i Citizens hanno annunciato l’ingaggio di Gabriele Ciuffo, terzino destro che lo scorso anno ha vestito la maglia rossoblù. La Varesina può sorridere perché domenica ci sarà il ritorno di capitan Marco Gasparri che ha scontato le quattro giornate di squalifica, rimediate nella semifinale playoff contro il Piacenza lo scorso 12 maggio.

Castellanzese – Club Milano

La Castellanzese arriva a questa sfida lanciata dalle due vittorie consecutive contro Pro Sesto e Crema e sogna di coronare la settimana perfetta cercando di portare a casa anche il terzo successo. Domenica alle 15 al “Provasi” i neroverdi riceveranno il Club Milano. A guidare la formazione milanese è mister Manuel Scalise che lo scorso anno ha allenato la formazione neroverde fino alla ventitreesima giornata, 23 gennaio 2024, coincidente con la sconfitta contro il Villa Valle che costò la panchina al tecnico. Le due squadre si sono già incontrate quest’anno in occasione del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. A passare il turno è stato proprio il Club Milano che si è imposto per 3-1 a Castellanza. I crociati hanno poi passato anche il turno successivo superando per 3-0 l’Arconatese. Se in coppa i milanesi sono partiti a razzo, in campionato sono incappati in due passi falsi nelle prime due giornate contro le neopromosse Vigasio e Ciliverghe. I primi tre punti sono arrivati mercoledì contro la Casatese Merate.

4° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Arconatese – Desenzano, Breno – Chievo, Casatese – Ospitaletto, CASTELLANZESE – CLUB MILANO, Fanfulla – Ciliverghe, Magenta – Pro Sesto, Nuova Sondrio – Caratese, Pro Palazzolo – Sant’Angelo, SANGIULIANO CITY – VARESINA, Vigasio – Crema.

CLASSIFICA

Sant’Angelo 9, Desenzano e VARESINA 7, Ospitaletto, Magenta e CASTELLANZESE 6, Ciliverghe 5, Chievo, Breno, Pro Sesto, Pro Palazzolo, Sangiuliano City e Vigasio 4, Club Milano, Caratese e Casatese 3, Crema 2, Nuova Sondrio e Fanfulla 1, Arconatese 0.