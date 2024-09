La Giunta di Busto Arsizio approva l’ampliamento dell’istituto Olga Fiorini e della Provvidenza e uno studio sul turismo

Durante la riunione dell’11 settembre, la Giunta comunale di Busto Arsizio ha deliberato su importanti progetti a favore della collettività nell’ambito de vigente Pgt.

Tra le principali decisioni, sono state approvate due delibere proposte dall’assessore Mariani, che verranno ora inviate al Consiglio comunale. La prima riguarda l’ampliamento del piano terra dell’Istituto Olga Fiorini di via Varzi, mentre la seconda prevede l’ampliamento dei padiglioni Papa Giovanni XXIII e Monsignor Tettamanti dell’Istituto la Provvidenza in via S. Giovanni Bosco, con l’obiettivo di potenziare i servizi per la comunità.

Un’altra decisione significativa, su proposta dell’assessore Maffioli, riguarda l’avvio di uno studio approfondito sull’attrattività turistica della città. Questo studio sarà volto a sviluppare un piano progettuale per migliorare il sistema turistico locale, promuovendo la permanenza dei turisti e generando un impatto economico positivo. I dettagli del progetto verranno presentati a breve.

Infine, su proposta dell’assessore Artusa, la Giunta ha concesso il patrocinio alle prestigiose corse ciclistiche “103^ Tre Valli Varesine UCI Pro Series” e “4^ Tre Valli Varesine Women’s Race UCI Women’s Pro Series”, che si terranno l’8 ottobre. Le manifestazioni saranno ufficialmente presentate il 18 settembre in sala Consiglio.