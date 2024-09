La Polizia di Varese festeggia San Michele e premia i migliori agenti. Standing ovation per Franco Novati

Si è svolta domenica mattina in Questura a Varese, in occasione delle celebrazioni del santo patrono San Michele Arcangelo, la cerimonia di consegna dalle mani del questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza delle medaglie d’argento per chi andrà in pensione e degli attestati di lode per i poliziotti che si sono contraddistinti nel loro operato.

Il primo dirigente Franco Novati, dirigente del Commissariato di Busto Arsizio che andrà in pensione dal 1° novembre, è stato il più applaudito con i suoi uomini che si sono messi in fila davanti a lui per dimostrargli affetto e rispetto per una carriera che ha attraversato 34 anni. Prima sede a Venezia dopo il corso a Roma, poi a Reggio Calabra (Taurianova e Villa San Giovanni) e dal ’94 al 2009 a Varese alla Squadra Mobile, dopo un breve periodo come dirigente al Pas (Polizia Amministrativa e Sociale) e arrivato a Busto Arsizio come primo dirigente nel giugno 2012, commissariato che dirigerà fino al termine del mese di ottobre.

Insieme a lui sono stati insigniti della medaglia il commissario Marco Merzetti per tanti anni a Gallarate, il sostituto commissario Alessandro Tofani della Divisione Anticrimine, l’ispettore superiore Antonino Nucera dell’Ufficio Immigrazione, l’ispettore Michela Moroso della Divisione Anticrimine, il sovrintendente Capo Coordinatore Angelo Guardo, responsabile Sottosezione della Polizia Stradale di Luino, il sovrintendente capo tecnico coordinatore Mauro Polenghi – UPGSP – COT; il sovrintendente capo Sebastiano Mistretta della Divisione PAS e l’assistente capo tecnico coordinatore Rossella Mistura dell’Ufficio Immigrazione (che sarà collocata a riposo dal 1° dicembre 2024).

Tra i 55 encomi e lodi spiccano quelli per la dirigente della Squadra Mobile Silvia Elena Passoni e il dirigente del Commissariato di Gallarate Luigi Marsico (insieme a Marco Merzetti).

Curioso il fuoriprogramma finale con la premiazione (non istituzionale) di Fulvio Tettamanti, poliziotto in pensione appassionato di manutenzione che ha continuato a collaborare per decenni proprio nell’ Utl, l’ufficio tecnico logistico.