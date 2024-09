La Scuola Tennis Varese si rinnova: programmi di allenamento per tutte le età e livelli

Sinner, Musetti, Paolini ma anche Berrettini, Errani e il “nostro” Mattia Bellucci. Il mondo del tennis italiano sta vivendo un periodo davvero positivo e questo fa da traino per tutto il movimento. Ecco perché VareseNews ha lanciato il progetto “TennisVn”, raccontando come la disciplina di vive e si sviluppa nel nostro territorio, partendo dall’attività quotidiana.

La Scuola Tennis Varese è da molti anni il punto di riferimento per questo sport in città: uno dei circoli di tennis più belli d’Italia con 11 campi immersi nel verde, distribuiti lungo viali tra splendidi giardini e una piscina. Con l’arrivo di Andrea Begnis, Maestro Nazionale, ex pro, nel ruolo di Direttore Tecnico Sportivo, oggi questa realtà si rinnova.

«L’esperienza pluriennale come agonista, Maestro Nazionale e collaboratore di Riccardo Piatti, mi ha portato a sviluppare metodi e tecniche per l’insegnamento e la gestione della didattica applicata allo sport del tennis. Sono felice di far parte della nuova compagine direttiva della ASD Scuola Tennis Varese, e sono certo di portare la qualità che questa splendida realtà merita». E davvero possiamo parlare di cambiamento. Nuovi programmi e obiettivi differenziati per età e livello di gioco: Minitennis per bambini da 4 anni, Perfezionamento per ragazzi, corsi Pre-Agonistici che integrano la Preparazione Atletica. Nuovi corsi serali per Adulti. Nuovi strumenti per l’analisi dei colpi e per la definizione del miglioramento tecnico con percorsi personalizzati e nuove superfici di gioco per i campi al coperto.

Tutto è pronto per iniziare una stagione all’insegna del tennis ma anche del divertimento: «Mai come ora il tennis è stato così seguito. I successi di Sinner e degli altri ragazzi e ragazze della nazionale fanno crescere la passione e aumentare i tesserati. La nostra realtà è animata non solo dallo spirito agonistico ma anche dalla socialità. Per noi non è solo tennis ma anche divertimento. Organizziamo iniziative in cui i nostri Associati possono confrontarsi con altri giocatori, anche nei fine settimana. Abbiamo iniziato con la Videoanalisi grazie alla collaborazione di Simone Bertino, noto a tutti come Maestro e collaboratore di Super Tennis e altre Scuole e Accademie. Durante l’estate abbiamo lanciato le Clinic dedicate ai singoli colpi: diritto, rovescio, servizio e volée. Per l’autunno e l’inverno prevediamo i tornei sociali che coinvolgono proprio tutti. Insomma tanta voglia di vivere insieme questa grande passione» afferma Gyla Hadjiannia, Presidente dell’ASD Scuola Tennis Varese.