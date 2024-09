La UYBA Volley vince la prima edizione del Torneo Internazionale di Volley Città di Busto Arsizio! Le farfalle di coach Caprara, dopo aver sconfitto ieri in semifinale per 3-0 le francesi del Venelles, si sono imposte oggi sulle romene del CSO Voluntari con lo stesso punteggio. Il tecnico biancorosso, come anticipato nelle interviste pre-trofeo, ha dato spazio anche alle giocatrici meno impiegate nella gara del sabato, partendo dunque con Boldini – Obossa, Van Avermaet – Sartori, Van Der Pijl – Kunzler, Pelloni libero.

La UYBA ha dominato nel primo set, vinto a 12, per poi subire il progressivo ritorno della squadra di coach Saja che, perso a 20 il secondo parziale, ha condotto per tutta la durata del terzo. Alto il livello, soprattutto in questo ultimo game, in cui la UYBA ha affidato il palleggio a Francesca Scola e ha inserito anche Frosini per Obossa da metà parziale: nel lunghissimo rush finale ai vantaggi l’ha spuntata ancora la squadra bustocca, grazie al servizio di Sartori e all’ultimo attacco di Kunzler.

Top scorer UYBA proprio Laura Kunzler (17 punti con il 41% offensivo), seguita da Obossa (12 con 2 ace e 3 muri) e Sartori (10 con il 71%). Nella squadra ospite, capace di un ottimo muro-difesa, Kokkonen (14) e Buterez (11) le più positive.

Nella finale per il terzo posto vittoria del Mulhouse sul Venelles per 3-1.

Giovanni Caprara: «Il mio giudizio al termine del torneo: fisicamente tutte le giocatrici stanno bene e già questo è un bel segnale; abbiamo fatto giocare tutte le atlete e questo è un altro aspetto positivo. Parlando di pallavolo direi che il muro-difesa è la cosa che è andata meglio, rispetto a ieri abbiamo fatto meglio anche in ricezione. Credo che la squadra si stiamo muovendo abbastanza bene, c’è una bella atmosfera e vedo voglia di migliorarsi. Il fatto di aver vinto entrambe le partite, oggi contro un avversario rognoso, di certo aiuta perchè ci dà fiducia per continuare nel nostro percorso di crescita».

Rivedi la partita qui: https://fb.watch/utGe-h-hdG/

Il tabellino

UYBA Volley Busto Arsizio – CSO Voluntari 3-0 (25-12, 25-20, 30-28)

UYBA Volley Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl 8, Piva, Olaya, Van Avermaet 6, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 10, Obossa 12, Frosini 5, Kunzler 17, Boldini 1, Scola 1. All. Caprara, 2° Barbolini.

CSO Voluntari: Kosinsski ne, Zadorojnai 3, Buterez 11, Kokkonen 14, Fricano 6, Axinte, Ionescu ne, Todorova 1, Radosova, Kapelovies, Cristea ne, Gheti, Alexandru ne, Lukasik 4, Terra (L). All. Saja, 2° Enache.

Spettatori: 656

Note: Durata set: 20, 28, 38. Tot. 1h 26′

UYBA Volley Busto Arsizio: Battute vincenti 5, battute errate 10, muri 9, attacco 45%, ricezione 30%, errori 21.

CSO Voluntari: Battute vincenti 5, battute errate 6, muri 5, attacco 27%, ricezione 40%, errori 20.

Ufficio Stampa UYBA – Giorgio Ferrario

Foto: Gabriele Alemani