Lampi Blu, apre a Busto Arsizio l’associazione che connette cittadini e forze dell’ordine

Lampi blu apre i battenti. Dopo due anni di gestazione l’idea di due amici, un ispettore della Polizia Stradale e un giornalista, prende vita e forma in via Caprera a Busto Arsizio e all’inaugurazione c’erano tutte le istituzioni dal Prefetto Salvatore Pasquariello ai sindaci di Busto Arsizio Antonelli e Gallarate Cassani, i deputati Pellicini e Gadda, esponenti della Regione, della Procura e di tutte le forze dell’ordine del territorio.

Paolo Macchi, ispettore in forze alla Polstrada di Busto Arsizio, e Matteo Inzaghi, direttore di Rete 55 hanno dato a battesimo il nuovo spazio di incontro tra forze dell’ordine e cittadini “per raccontarci e per ascoltare, per creare connessioni e fiducia tra due mondi che si incontrano quasi solo nel momento del bisogno”.

L’idea di Paolo Macchi, che è anche sindacalista SIULP, è quella di creare un terreno comune dove la legalità deve andare a braccetto con il rispetto delle regole e il dialogo deve passare dall’incontro: «Grazie alla famiglia di imprenditori Colombo (Ceme), che ci ha messo a disposizione questi spazi, potremo portare avanti attività di prevenzione delle truffe, avvicinare i giovani al nostro mondo e molto altro. Sarà anche un luogo di apertura per tanti di noi, che spesso dobbiamo stare in silenzio e autolimitarci davanti anche ad una parte di cittadini che non ci vede in modo positivo con la conseguenza grave di una perdita di fiducia in chi dovrebbe garantire la sicurezza».

Tra le prime iniziative concrete Lampi Blu c’è il progetto di dotare le auto di servizio delle forze dell’ordine impegnate in prima linea sulle strade di un defibrillatore per essere ancora più tempestivi in casi dove c’è in gioco la vita dei cittadini

Insomma Lampi Blu è pronta ad aprirsi ai cittadini e lo farà anche sui social con pagine dedicate dove trovare i contatti e le iniziative che verranno organizzate.