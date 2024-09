Le Acli di Varese a congresso con la voglia di ripartire dai circoli “per costruire una società più giusta”

«È necessario non disperdere questa opportunità anche per ripensare al tempo in cui ci troviamo ad operare, con l’obiettivo di comprendere se il nostro operato è ancora adeguato o se esso non debba, piuttosto, rinnovarsi per offrire risposte più efficaci alle esigenze di oggi» ha proseguito Tascone, evidenziando il ruolo fondamentale dei circoli delle Acli come luoghi quotidiani di incontro e riflessione, dove le persone possono condividere esperienze e pensieri.

La presidente delle Acli di Varese ha poi esortato a non smettere di sognare una società giusta, affrontando la complessità del presente con responsabilità e senso critico. «È fondamentale ascoltare le istanze dei più deboli e lavorare per il bene comune, riscoprendo il valore del volontariato e della fraternità. L’impegno delle Acli deve andare oltre il semplice aiuto, anticipando soluzioni che mettano al centro la persona, non come problema astratto ma come individuo concreto. In un contesto di disaffezione verso la politica, è essenziale partecipare attivamente e promuovere una democrazia che, seppur lenta, rimane imprescindibile».

Per quanto riguarda le scelte politiche recenti, Tascone ha espresso preoccupazione, in particolare per la proposta del governo Meloni di modificare la Costituzione introducendo l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questa riforma, secondo la presidente Acli, rischia di alterare il delicato equilibrio dei poteri previsto dall’attuale sistema costituzionale, indebolendo il ruolo del Presidente della Repubblica come figura di garanzia. «Mancano, inoltre, chiarimenti su aspetti fondamentali, come le maggioranze richieste per eleggere il premier e le eventuali conseguenze in caso di mancata elezione».