L’istituto La Provvidenza ricorda Sara Stefanelli, morta sul Monte Bianco: “Una grande professionista”

L’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio ricorda Sara Stefanelli, l’alpinista genovese di 41 anni morta (probabilmente per assideramento) insieme ad Andrea Galimberti, di 53 anni, comasco e ad altri due coreani mentre tentavano una scalata sul monte Bianco lo scorso fine settimana.

Sara era medico geriatra e per un certo periodo ha lavorato all’interno della Rsa di Busto Arsizio: «E’ con profonda tristezza che abbiamo appreso della scomparsa della nostra collega. La dottoressa Stefanelli ha collaborato con il nostro Istituto per quasi due anni: vogliamo commemorare non solo il suo alto impegno professionale, ma anche la gentilezza e il sorriso cordiale con cui accompagnava il suo lavoro. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile, con l’auspicio che possano trovare conforto nei ricordi che ci ha lasciato».

La donna aveva anche lavorato negli ospedali di Garbagnate Milanese e alla clinica Sant’Agostino di Rho.