Mandole: “Bravi ma sono arrabbiato: dovevamo vincere la partita”

Dal nostro inviato – Aveva scommesso una cena con Deck e Campazzo, i connazionali argentini del Real Madrid, ed Herman Mandole sarebbe stato ben felice di pagare la giocata in caso di vittoria della Openjobmetis. Una eventualità che pareva remota e che invece non si è concretizzata per poco. (foto in alto: Campazzo e Mandole prima del match)

MANDOLE 1 – «Sono arrabbiato perché volevamo fare una cosa speciale ma alla fine abbiamo perso di 4. Giocatori, staff e anche i tifosi devono essere arrabbiati perché avremmo voluto vincere questa partita: non dobbiamo essere una squadra “così così” ma vogliamo vincere tutti gli incontri, altrimenti diventiamo la squadra del quasi e non va bene».

MANDOLE 2 – «Quando noi abbiamo preso Hands conoscevamo la sua classe e il tipo di giocatore che è: bravo nel palleggio, nel tiro e nel creare il gioco. Anche gli altri però hanno fatto il loro lavoro nel modo giusto: Davide Alviti per esempio ha fatto un ottimo lavoro in difesa anche se è un tiratore speciale e ha preso solo 6 conclusioni. E poi per essere una squadra speciale devi fare anche quello che non ti piace: mi sembra che stiamo andando in questa direzione ma ci vuole tempo.Sono tranquillo per come abbiamo giocato ma sono arrabbiato perché non abbiamo vinto».

MANDOLE 3 – «Sappiamo quello che può fare Kao e siamo sicuri di lui, per quello lo abbiamo firmato. In questo momento per me è il giocatore migliore del mondo perché è quello che ho: io devo metterlo in condizione di fare in modo natuale ciò di cui è capace senza chiedergli troppo di più».

CHUS MATEO – «Varese ha tenuto un ritmo altissimo e ci ha messo in difficoltà soprattutto all’inizio. E’ stata una partita di precampionato molto utile perché la Openjobmetis ha realmente uno stile di gioco difficile da affrontare e ha giocatori di qualità che hanno disputato un’ottima partita. Abbiamo dovuto imparare a soffrire per vincere, e questo è utile in questo momento della stagione».

LIBRIZZI – «Abbiamo affrontato la partita carichi, nel modo giusto fino dall’inizio e si è visto. Siamo riusciti a metterli in difficoltà; peccato per il risultato è stata un’ottima prova e possiamo iniziare da qui a costruire per il campionato».