Mandole: “Buon secondo tempo, ma a rimbalzo abbiamo sofferto troppo”

Dal nostro inviato – Nella sala stampa del palasport di Mahon l’impegno è doppio per Herman Mandole. Il coach argentino della Openjobmetis risponde prima alle domande dei colleghi spagnoli e poi passa all’italiano per dare la sua opionione sulla partita vinta da Varese sull’Hestia Menorca.

Galleria fotografica Hestia Menorca – Openjobmetis Varese 74-81 4 di 12

MANDOLE 1 – «Non abbiamo dato il 100% e mi riferisco prima di tutto ai rimbalzi: ne abbiamo concessi troppi in attacco ai nostri avversari e credo che questo non sia dovuto soprattutto alla fisicità ma piuttosto perché se non siamo concentrati al massimo tutte le squadre ti possono battere. Noi dobbiamo migliorare questo aspetto sia per domani sia per il campionato. Non a caso nell’ultimo quarto Minorca non ha preso molti rimbalzi offensivi e lì abbiamo fatto la differenza».

MANDOLE 2 – «Rispetto a Sondrio abbiamo fatto meglio in difesa. Attenzione a non pensare che quando si gioca contro una squadra di categoria inferiore bisogna vincere “100 a 0”. Abbiamo ancora tante cose da miglirare, ho già detto dei rimbalzi, ma la squadra nel secondo tempo soprattutto ha tentato di difendere con la lucidità che vogliamo. Questa è una cosa positiva; quelle negative le rivedremo al video con lo staff».

MANDOLE 3– «Nel primo tempo non mi è piaciuto come abbiamo giocato e non mi piace che dopo una stoppata di Kao o un rimbalzo difensivo andiamo a giocare 5 contro 5 a difesa schierata perché non abbiamo vantaggio. Noi dobbiamo correre sempre, possiamo anche arrivare a tirare al 24° secondo ma per creare una conclusione aperta, o comunque sempre con un’azione fluida. Anche questa sera quando abbiamo preso tiri facili li abbiamo segnati ma noi dobbiamo comunque giocare con ritmo»

ALVITI – «Di sicuro chiudere la partita con una vittoria ci dà serenità per il futuro. Dobbiamo però ancora migliorare su diversi aspetti a partire dalla situazione dei rimbalzi perché ne abbiamo concessi troppi. Nel primo tempo Minorca ha segnato una dozzina di punti direttamente da rimbalzo offensivo e senza quelli, o limitandoli molto, avremmo avuto un vantaggio più ampio da gestire. Con tutto il rispetto per il Minorca, loro sono una buona squadra ma il divario tra noi dovrebbe essere maggiore. Comunque ci prendiamo il buono della vittoria per proseguire.