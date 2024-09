Minorca – Openjobmetis, aggiornamenti in tempo reale: 21-16 al 10′

Dal nostro inviato – Primo di due test internazionali per la Openjobmetis che dalle 21 di venerdì 13 settembre affronta l’Hestia Menorca sul parquet della formazione delle Baleari, squadra che milita nella A2 spagnola. Si tratta della prima partita del Trofeo Ciutat de Maò; sabato Varese – Real Madrid. Assente come previsto Nico Mannion, rimasto a Varese per curare i problemi alla schiena. A seguire, ogni 5′ di gioco, gli aggiornamenti dal Pabellò Menorca.

10’ (21-16) Un triplone di Dez sui 24” dà il +4 all’Hestia ma Alviti replica dall’arco. Varese però balbetta dalla lunetta, perde qualche pallone e soprattutto smette di fare canestro finendo sotto nel primo parziale per 21-16 con il tap in di Lukovic a chiudere il periodo

5’ (10-11) – Due schiacciate Kao e Brown e una tripla di Gray valgono il primo vantaggio, con qualche buona difesa e qualche rimbalzo concesso al lunghissimo Arteaga. Alviti e Fall sono i primi subentri mentre Harris da 3 segna il 10-11 del 5’

QUINTETTO: Librizzi, Hands, Gray, Brown, Akobundu-Ehiogu