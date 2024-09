Openjobmetis – Real Madrid in tempo reale: 12-12 al 5′

Dal nostro inviato – Seconda e ultima partita della Openjobmetis Varese al torneo “Estrella Damm – Ciutat de Maò” a Minorca: i biancorossi di Herman Mandole sfidano la corazzata Real Madrid, una delle favorite della prossima Eurolega. Squadre in campo dalle 19,30 per un match che profuma di storia visti i tanti confronti diretti nella vecchia Coppa dei Campioni.

In questo articolo trovate gli aggiornamenti con cronaca e punteggio ogni 5′ di gioco come avvenuto ieri in occasione della partita con Minorca. Al termine il reportage completo dal Pavellò Menorca.

5’ (12-12) – Una tripla di Hands davanti a Llull dà a Varese un minivantaggio in apertura che il capitano madrileno cancella con due liberi e un assist convertito da Abalde. Gray replica da 3 ma Hezonja non sbaglia un colpo. Ancora Hands per il 12-9 del 3’ mentre la difesa costringe il Real ai 24”. Al 5’ Hands in lunetta impatta a quota 12.

QUINTETTO – Librizzi, Hands, Gray, Brown, Akobundu-Ehiogu

GRAY OK – Justin Gray sarà regolarmente in campo. L’ala americana della Openjobmetis ha subito un colpo alla spalla destra durante l’incontro di ieri, ma era tornato sul parquet nei minuti successivi alla caduta. Adeguatamente trattato dal fisioterapista biancorosso Davide Zonca, sarà della partita anche oggi.

TUTTI PER LLULL – La partita di oggi sarà una festa speciale per Sergio Llull, il capitano dei blancos che è nato proprio a Mahon e oggi celebrerà una sorta di ritorno a casa. Llull gioca a Madrid dal 2007 e ha vinto un Mondiale, tre Europei e due medaglie olimpiche con la Spagna oltre a tre Euroleghe e otto titoli nazionali con il Real.