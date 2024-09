Mix art festival, nasce un nuovo festival itinerante a Lavena Ponte Tresa

Il Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con Teatro Blu e con Wg Art e Corsi Civica di Musica, lancia la prima edizione di Mix art festival dcon la direzione artistica di Silvia Priori.

«È sempre una grande gioia creare un nuovo progetto – afferma Silvia Priori – e ancor più quando questo è fortemente voluto da un’amministrazione comunale illuminata che punta sulla cultura come strumento di integrazione e aggregazione. In questo strano momento storico le guerre vanno combattute con pillole di arte, bellezza e cultura. E il sindaco Massimo Mastromarino e l’assessore alla cultura Valentina Boniotto, ideatrice del progetto, lo sanno bene, tanto da aver voluto un festival itinerante sulle sponde del magnifico Lago Ceresio, tutto dedicato alle arti di strada. Sono felice di avere avuto il compito di richiamare da ogni parte d’ Italia artisti validi che speriamo possano divertire ed emozionare grandi e piccini».

Mix art festival prevede infatti una moltitudine di eventi dedicati al teatro, arti circensi, mimi, clown, parate, musica, poesia, letteratura, pittura, graffiti e balli. Tutto si svolgerà nella giornata di sabato 14 settembre a partire dalle 11 fino all’ alba. Alle 20 inizieranno gli eventi legati alla Notte Bianca. Tutto a ingresso gratuito.

Gli spettatori potranno passeggiare nel centro storico di Lavena Ponte Tresa fino allo stretto godendosi non solo la bellezza del paesaggio ma anche tutti gli eventi che il festival propone.

Il programma del Mix art festival

10.00 Lungotresa

STREET LIBRARY

Attività biblioteca

11.00-12.00 Partenza da Piazza Sangiorgio

COMPAGNIA ROGGERO (VA)

FISH PARADE

Parata di grandi pupazzi/ pesci con spettacolo finale in Piazza Gramsci

11.00-19.00 MAD21037 street art Muro Camping Lungolago

11.30 Lungolago

PAOLA ELENA FERRI

CANTARTISTA

(voce e chitarra)

11.30 Lungolago – Camping

DOLLY E FOX (MI)

Gemma Fabriano (Violino)

Dario Volpi (Chitarra e Voce)

13.00 Piazza Gramsci

SILVIA ZANDEGU’

(Arpa)

14.00 Piazza Sangiorgio

IL LAGO IN MUSICA

FEDERICO MONDADORI (Pianoforte)

ALESSANDRA TALAMONA

MARCO DEBOLI (Tastiera e Voce)

15.00 Lungolago

POESIE DANZANTI

Thierry Chinotti, Igor Berni e Ilaria Schiavano

Performance di poesia, danza e racconti.

15.30 Piazza Sangiorgio

OTTO PANZER (BA)

IL PIU’ GRANDE DIRETTORE DEL CIRCO

Spettacolo di clownerie e di gags comiche con il coinvolgimento del pubblico

16.30 Lungolago

PAOLA ELENA FERRI

CANTARTISTA (voce e chitarra)

16.30 Lungolago-Camping

DOLLY E FOX (MI)

Gemma Fabriano (Violino)

Dario Volpi (Chitarra e Voce)

17.00 Lungolago

POESIE DANZANTI

Thierry Chinotti, Igor Berni e Ilaria Schiavano

Performance di poesia, danza e racconti.

17.30–18.30 Piazza Gramsci

SPETTACOLO SENZA MURA (MI)

DUOI CAPITANI

Spettacolo in maschera con giocoleria, fuoco, musica, duelli di spada.

20.30 Piazzale Sebastiano Mannu

COLLETTIVO CLOCHART (TN)

RHUM E COLA

Teatro circo acrobatico con musica dal vivo

A seguire

NOTTE BIANCA

Ospite MISTER AX

Mercatini per le vie del Paese