Musica, gare e serate speciali: il Golf Club Varese festeggia 90 anni

Novant’anni fa – era il 1934 – gli appassionati varesini di golf stabilirono la propria residenza all’interno dell’ex convento (una struttura risalente addirittura al 1300) situato a Luvinate e circondato da un’ampia area verde, ideale per realizzare un campo affascinante.

Per celebrare quell’evento il Golf Club Varese – che da allora non ha mai variato la propria sede – ha avviato una serie di iniziative che, in questo scorcio d’autunno, vivono uno dei momenti clou. Sabato 28 settembre infatti, la club house ospita una festa aperta ai soci e agli ospiti, arricchita da un concerto swing jazz.

Un evento mondano e musicale che segue altri appuntamenti che si sono tenuti nelle scorse settimane: dalla serata di osservazione delle stelle in collaborazione con l’osservatorio astronomico “Schiaparelli” al Campo dei Fiori alla visita guidata al parco arboreo dello stesso Golf Club (condotta insieme al FAI) sino al torneo interclub tra il Golf Club Varese e il Golf Club Ugolino ancora in corso di svolgimento.

A livello agonistico si è inoltre appena disputata una delle più importanti gare federali a carattere nazionale (il Gran Premio Vecchio Monastero), dove hanno dato spettacolo alcuni dei più forti e talentuosi giovani golfisti italiani. Inoltre i soci disputeranno a ottobre una gara su più giorni che determinerà il “campione del Novantesimo”.

I festeggiamenti dei 90 anni proseguiranno pooi con una visita guidata alla scoperta della storia del convento e del Golf Club Varese, di nuovo in collaborazione con il FAI, con la gara Give&Take che farà rivivere uno storico appuntamento del Circolo e con una cena di gala – il 23 novembre prossimo – a conclusione delle celebrazioni.