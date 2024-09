Nasce la Pro Loco di Brunello: un nuovo impulso per la promozione del territorio

A Brunello nasce la Pro Loco. Sembra incredibile che un piccolo paese dalle grandi potenzialità, che ospita una delle chiese più belle della nostra provincia, la Chiesa di Santa Maria Annunciata, non abbia mai avuto un’associazione dedicata alla promozione turistica e all’organizzazione di eventi

Eppure è così. Ma da giugno di quest’anno la situazione è cambiata. Merito di una signora di 46 anni, mamma di due figli, brunellese “nel cuore”: «Oggi, per ragioni di famiglia, abito a Sumirago – spiega Antonella Castiglia, la presidente- ma la mia vita gravita a Brunello. Un giorno, all’inizio dell’estate, ho proposto ad un’amica di far ripartire la Polisportiva. Abbiamo chiesto un appuntamento al sindaco Andrea Dall’Osto e lui ci ha fatto una controproposta che ci è parsa interessante: perché non fondare una Pro Loco? E così siamo partite: in poche settimane abbiamo messo insieme un gruppo di persone e abbiamo assolto a tutti gli obblighi burocratici. E oggi la Pro Loco è una realtà».

Il gruppo dirigente è composto da otto persone (nella foto da sinistra) Domenico Guagliardi, Antonella Castiglia, Eleonora Villa, Franco Avena, Emma Franchi, (dietro da sinistra) Francesco Zanelli, Luca Morini e Simone Pagani.

La bozza del calendario delle iniziative è pronto così come le prossime azioni: «Abbiamo intenzione di chiamare a raccolta tutte le associazioni per cercare di creare un programma condiviso – spiega – Poi il 6 ottobre, organizzeremo una sorta di evento inaugurale per tesserare nuovi soci. Lo faremo nel campo dell’oratorio che è chiuso da tempo. Sarà anche l’occasione per far rivivere quel luogo davvero bello e centrale. Quel giorno ci sarà musica, uno spettacolo di magia, salamelle e patatine. Domenica 13 ottobre invece collaboreremo con gli Alpini di Brunello nell’organizzazione della castagnata, proponendo tanti giochi per i bambini. Naturalmente non potrà mancare una festa di Natale che animerà tutto il paese».

Nel gruppo dirigente ci sono anche due giovanissimi, di 19 e 25 anni che hanno aderito con entusiasmo al progetto: «Abbiamo già aperto il sito, la pagina Facebook e il profilo Instagram, insomma abbiamo deciso di buttarci in questa esperienza per rivitalizzare il paese- conclude Antonella Castiglia- . Siamo carichi di entusiasmo e siamo certi che tutta questa energia darà i suoi frutti. Le iscrizioni sono aperte, chi vuole può farsi avanti: la nostra sede è in via Verdi 17, nell’ex dispensario farmaceutico. Venite a trovarci: ci servono braccia e fantasia».