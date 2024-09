Nomine a scuola: a Varese effettuate 156 immissioni in ruolo di cui 28 per il sostegno

Sono giorni di super lavoro all’Ufficio scolastico di Varese. Il personale, sottodimensionato, sta affrontando il difficile compito delle nomine per arrivare all’avvio delle lezioni con le cattedre coperte.

I problemi legati al software stanno provocando problemi soprattutto tra i docenti più titolati che si sono visti scavalcare da colleghi più in basso in graduatoria: « Purtroppo molti professori hanno compilato parzialmente la domanda e si sono ritrovati queste sorprese sgradite – afferma Michele Maglione del sindacato FP Cgil – Come sindacato ci eravamo messi a disposizione per aiutare nella compilazione. A dire il vero, il sistema non è nuovo, il Ministero ha apportato delle migliorie ma ancora non è ottimale. Per questo motivo abbiamo sottolineato i problemi possibili: avevamo suggerito di mettere tutte le sedi e le opzioni proprio per non ritrovarsi senza proposta come, invece , sta avvenendo».

Le proteste sollevate in questi giorni hanno indotto l’Ufficio scolastico di Varese a rispondere in modo congiunto e univoco:

«l’aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso: la spiegazione può dipendere dalle seguenti casistiche: a) i candidati in posizione inferiore beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, nel qual caso, se il candidato rientra nel contingente assunzionale, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi che si tratti di beneficio personale o assistenziale; b) ai candidati cd “riservisti”, ossia beneficiari della Legge n. 68/1999, spetta un posto intero ciascuno, avendo riguardo alla metà dei posti messi a disposizione per le supplenze, e per i quali possono verificarsi due ipotesi: – il candidato è riservista ma non ha anche diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze; – il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati. Ovviamente, né il diritto di precedenza né il diritto di riserva possono essere resi pubblici per ragioni inerenti alla privacy dai candidati, e ciò giustifica la presenza degli asterischi accanto ai nominativi negli elenchi pubblicati. 2) l’aspirante lamenta di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto: la motivazione è da ricercarsi nell’istanza di scelta delle 150 sedi che l’aspirante ha prodotto o nella tipologia dei posti scelti. Il sistema informativo, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva e precedenza di cui si è già discorso, arrivato alla posizione dell’aspirante “X”, se non trova fra le preferenze espresse da quell’aspirante le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente lo considera rinunciatario per quella classe di concorso o tipologia di posto o di supplenza e non potrà più ricevere nomina da GPS per quella specifica classe di concorso o tipologia di posto o di supplenza per l’intero anno scolastico. Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo di esempio non possono essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale, oppure supplenze sino al termine delle attività didattiche a chi ha richiesto solo supplenze annuali. Altra questione riguarda i codici meccanografici delle scuole indicate, in relazione ai quali gli UU.AA.TT. non possono sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un candidato che ha indicato un codice meccanografico diverso, stante il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.».

Tra i diversi problemi, l’ufficio scolastico di Varese ha effettuato 159 immissioni in ruolo: 131 da GAE e da GPS su posto comune e 28 sul sostegno. In tutto 186 le assunzioni a tempo determinato da GPS 1 a fascia sostegno e 111 da cosiddetta “call veloce”. Le assunzioni a tempo determinato da GPS su posti interi sono state complessivamente 1.763: 326 annuali su posto comune, 261 fino al termine delle attività didattiche su posto comune, 282 annuali sul sostegno, 894 fino al termine delle attività didattiche sul sostegno. Sono in tutto 156 le immissioni in ruolo per il personale ATA e 350 le assunzioni a tempo determina.

Intanto sono state completate le nomine per coprire i posti vacanti di dirigente con le reggenze:

IC di Angera Rino Marotto

IC Bertacchi di Busto Silvana Vitella

IC DeAmicis di Busto Stefania Bossi

IPC Verri di Busto Felice Cimmino

IN De Gasperi i Caronno P. Fi no a fine anno Giuseppina Pelella

ISI Facchinetti di Castellanza Patrizia Isabella

IC Castronno De Amicis Deborah Salvo

IC Croce di Ferno Germana Pisacane

Istituto Gadda Rosselli di Gallarate Massimo Angeloni

IC Carducci di Gavirate Daniele Marzagalli

IC Don Cagnola di Gazzada Francesco Maieron

IC Germignaga Eliana Frigerio

IC ÉPasserini di Induno O. Maria Sferlazza

ISIS Citta di Luino Natale Bevacqua

IC Zuretti di Mesenzana Riccardo Ielmini

IC Ferrini di Olgiati O. Tatiana Galli

IC Fermi di Porto Ceresio Walter Fiorentino

IC di Samarate reggenza fin o al 30 novembre Alessandro Longheu

IC Militi di Saronno Ersilio Mancuso

INC Moro di Saronno Sabrina Gaspari

IC Da Vinci di Saronno Natalia Basilico

IC Moro di Solbiate O. Armida Truppi

IC Galilei di Tradate Raffaella Ferrari

Liceo Curie di Tradate Monica Zonca

ITC Montale di Tradate Paola Sumiraschi

IC Don Rimoldi di Varese Samantha Emanuele

IC Pellico di Varese Marco Zago

Liceo Frattini di Varese Sant D’Angelo

CPIA2 di Varese Chiara Galazzetti

IC Pellico di Vedano O Tiziana Carli

IC Marconi di Vengono S. Chiara Ruggeri