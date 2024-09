Ogni studente Liuc è unico. Il rebranding dell’università mette al centro la persona

L’Università Liuc di Castellanza lancia ufficialmente una nuova immagine attraverso un percorso di rebranding che interessa il sito web, i canali social e l’intera identità dell’ateneo. È l’inizio di un nuovo capitolo, un’evoluzione che rafforza il posizionamento di Liuc nel panorama delle università italiane.

«Liuc si presenta innanzitutto come “Business university” – spiega

l’amministratore delegato dell’Università Liuc, Richard Arsan – a sottolineare

che è un’università unica, nata da imprenditori, per sostenere le imprese e per

insegnare a fare impresa, grazie alle competenze e alle sinergie singolari fra le sue

4 scuole, ossia Economia e Management, Ingegneria Gestionale, Business School e

PhD in management».

Cuore del rebranding è il nuovo logo, con la “U” di Liuc in evidenza, un simbolo che pone l’accento non solo sugli studenti in generale, ma su ogni singolo individuo. Il messaggio è chiaro: «With U at the center», il claim della campagna, comunica l’impegno di Liuc a valorizzare l’unicità di ciascuno studente. La centralità della persona è riflessa nella qualità dell’insegnamento, nella cura dei servizi offerti e nell’attenzione al percorso formativo di ogni studente, che trova un orientamento preciso grazie alla stella, simbolo di continuità con il passato.

L’attenzione ai risultati è testimoniata anche dai dati di placement dell’ateneo: a un anno dalla laurea magistrale, l’88% degli studenti di Economia e il 92,6% di quelli di Ingegneria risultano occupati, numeri che superano le medie nazionali. Attraverso questo restyling, Liuc rinnova il suo impegno verso l’internazionalizzazione, l’innovazione e l’inclusione, mantenendo saldi i valori che la contraddistinguono. Un nuovo inizio, dunque, che unisce passato e futuro, con la missione di continuare a formare i leader di domani.