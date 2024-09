Olgiate Olona celebra la “7mber Fest” con musica, giochi e cucina tradizionale

La terza edizione del 7mber fest sta per tornare per 2 giorni di festa. Sabato 21 e Domenica 22 Settembre 2024 la festa si terrà nella sede della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona.

Una festa rivolta a grandi e piccini per sottolineare ancora una volta l’integrazione e la socializzazione che oramai da anni si impegna a promuovere la Cooperativa.

Il programma è ricco:

Sabato 21 settembre

L’evento inizierà sabato alle 19 con l’apertura del ristorante, dove sarà possibile gustare piatti speciali come costine, patatine e birra a volontà. La serata proseguirà alle 21 con Domenico Dinami, che intratterrà i presenti con musica e balli per tutti.

Domenica 22 settembre

Domenica la festa riprenderà alle 9:30 con attività per i più piccoli, tra cui la “pallina rimbalzina”, gonfiabili e una passeggiata con i pony. Alle 12 riaprirà il ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio ci saranno giochi elettronici, musica dal vivo e altre sorprese per grandi e piccini.

Il programma promosso dalla Cooperativa e patrocinato dal Comune di Olgiate Olona prevede anche le porte aperte della Cooperativa e la possibilità di vedere i manufatti dei ragazzi che la frequentano e l’ambiente dove passano gran parte delle loro giornate assieme ai loro educatori e volontari.

Per l’occasione verrà esposto per la prima volta al pubblico il frutto del lavoro sin ora svolto, del progetto Tracce finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Attraverso il Bando Interventi sociali 2023.

Al progetto hanno partecipato assieme a Progetto Promozione Lavoro: Brugnoli Tosi di Busto Arsizio (Fondazione Renato Piatti Onlus), il Cdd di Gallarate (Solidarietà e Servizi), Villa Maria di Castellanza (comunità allaggio per anziani) e i volontari del Bastone Odv.