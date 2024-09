Openjobmetis, test a Livigno contro Trento. Riapre la campagna abbonamenti

Messi da parte gli allenamenti congiunti in famiglia e a Milano, per la Openjobmetis è tempo di tuffarsi nel precampionato ufficiale. Giovedì 5 settembre, alla palestra “Teola” di Livigno la squadra di Herman Mandole affronterà la Dolomiti Trento dell’ex Paolo Galbiati in quella che sarà la prima “partita a tutti gli effetti” della nuova versione della Pallacanestro Varese.

La squadra si è incamminata verso la località montana in provincia di Sondrio dopo aver effettuato l’allenamento del mercoledì: il tempo di arrivare, acclimatarsi e svolgere una rifinitura e poi ci sarà la palla a due, prevista alle ore 18. Il match tra Varese e Trento sarà il primo di quelli organizzati a Livigno all’interno della Valtellina Summer League (manifestazione che ha ereditato l’esperienza del mitico “Valtellina Circuit”): nei giorni successivi sullo stesso parquet si affronteranno Cantù-Cremona e Cantù-Trento. Varese invece proseguirà la preparazione per spostarsi a Sondrio dove – domenica 8, ore 18 – affronterà la Vanoli Cremona di un altro ex biancorosso, Tariq Owens.

Contro l’Aquila, coach Mandole deciderà se e come utilizzare Nico Mannion che era rimasto a riposo sabato scorso a Milano per un problema alla schiena non grave ma da gestire in questo periodo della stagione. Possibile che il play assaggi il campo per qualche minuto e allunghi poi la sua presenza sul parquet domenica ma le valutazioni saranno fatte nelle ore precedenti al match. Tutti disponibili gli altri con Gabe Brown e Justin Gray che hanno recuperato i leggeri acciacchi. Disco verde definitivo anche per Matteo Librizzi che ha giocato con l’Olimpia ed è stato ufficialmente riattivato a tutti gli effetti: era fermo dall’infortunio alla spalla patito durante un allenamento del 28 febbraio che ne aveva interrotto l’attività portandolo sotto i ferri.

CAMPAGNA ABBONAMENTI: RIAPRE IN PRESENZA

Pallacanestro Varese ha deciso di riaprire anche in presenza la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25 nell’arco di quattro giorni. Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre dalle 16 alle 19 e sabato 14 settembre (10-13 e 15-18) sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale alla Itelyum Arena. Restano invariati i prezzi così come il diritto di prelazione sul posto concesso agli abbonati della passata stagione. Nei mesi scorsi era comunque rimasta attiva la possibilità di acquisto online delle tessere. QUI tutte le info (sul sito ufficiale biancorosso)

I NUMERI DI MAGLIA

La società ha nel frattempo comunicato i numeri di maglia che saranno utilizzati nel corso della stagione. Ecco l’elenco completo.

0 Kaodirichi AKOBUNDU-EHIOGU; 1 Jordan HARRIS; 2 Davide ALVITI; 4 Niccolò MANNION; 5 Justin GRAY; 13 Matteo LIBRIZZI; 18 Nicolò VIRGINIO; 24 Elisee ASSUI; 28 Abdel FALL; 44 Gabe BROWN; 50 Jaylen HANDS.