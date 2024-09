Party a tutto volume in piazza stazione a Gallarate, arriva la Locale e sequestra la cassa

Aveva allestito un “party” nei dintorni della stazione di Gallarate, sparando musica a tutto volume. A fermare la festa però ci ha pensato la Polizia Locale, che ha sequestrato l’amplificatore e ha emesso anche un ordine di allontanamento per l’improvvisato dj.

È uno dei provvedimenti assunti dalla Locale nell’ambito dei controlli nell’area intorno alla stazione ferroviaria previsti dal progetto “Stazioni Sicure”, frutto dell’accordo tra Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Comune di Gallarate.

Nelle settimane scorse sono stati identificate complessivamente quarantadue persone, metà dei quali con precedenti.

Un servizio di presidio che ha visto l’impiego delle pattuglie del pronto intervento e del reparto specialistico con il coinvolgimento anche dell’Unità Cinofila in dotazione al Comando.

Nel corso dei servizi è stato fermato anche un soggetto di origini latino-americane, colpito da un ordine di carcerazione, a cui non si è potuto dare esecuzione, essendo ancora in essere (per il destinatario della misura) i termini per accedere alla giustizia riparativa.

Uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno, sorpreso nei pressi di via Borghi; gli è stato notificato l’invito a presentarsi in Questura per la definizione degli atti concernenti l’espulsione dal territorio nazionale.