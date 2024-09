Pavia e Busto Arsizio unite dalla fiaccolata dei ragazzi dei Santi Apostoli

Tra venerdì 6 e sabato 7 settembre un gruppo di ragazzi che fanno capo alla comunità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Busto Arsizio correranno tra Pavia e Busto portando con sé una fiaccola in quella che sarà un’esperienza educativa, di fraternità, condivisione e divertimento. Oltre i ragazzi che correranno portando la fiaccola, questa iniziativa coinvolge anche un gruppo di animatori che accompagnano i giovani e gli adulti incaricati della guida dei pullmini e dell’assistenza e della cura dei “corridori”.

La fiaccolata sarà il filo che unisce le diverse comunità in cui ha operato fino a oggi don Maurizio Bianchi: ovvero Busto Arsizio ma anche Rosate, Bubbiano e Morimondo dove la “fiamma” farà tappa. I ragazzi infatti partiranno venerdì in direzione della Certosa di Pavia dove, nel pomeriggio, verrà accesa la fiaccola: preadolescenti, adolescenti e giovani si metteranno quindi in cammino e toccheranno le parrocchie di Bubbiano, Morimondo e Rosate. In quest’ultimo oratorio sarà effettuato il pernottamento.

Sabato 7 la fiaccolata ripartirà con l’obiettivo di arrivare a Busto Arsizio ed essere accolti per la messa delle ore 18, così da dare il benvenuto al nuovo parroco, don Stefano Rho. L’accoglienza dei ragazzi è prevista infatti alle 17,45 e dopo la celebrazione – presieduta da don Stefano – ci sarà un momento di festa e fraternità con una cena condivisa.

Il saluto a don Maurizio Bianchi da parte della comunità bustocca è invece previsto per il pomeriggio e la serata del 21 settembre prossimo.

(immagine generata con AI)