Pericolosa coincidenza nella notte: tre auto contro un palo in tre distinti incidenti nella provincia di Varese

Una notte che ha lasciato il segno sulle strade della provincia di Varese, con ben tre incidenti stradali che condividono una singolare caratteristica: in tutti i casi, le auto coinvolte hanno finito la loro corsa impattando violentemente contro un palo.

Il primo episodio è avvenuto a Vergiate, dove intorno alle 23:30 un’auto è uscita di strada in via Milano, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il conducente, un uomo di circa 40 anni, è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato d’urgenza all’ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma pare che l’auto abbia sbandato in una curva prima dell’impatto fatale con il palo.

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato a Gornate Olona. Qui un ventenne ha perso il controllo della propria auto mentre transitava in una zona residenziale, travolgendo due vetture parcheggiate prima di abbattere un palo della luce. La violenza dell’impatto ha causato il crollo del palo, che è caduto sulla strada, fortunatamente senza colpire altre persone. Anche in questo caso, il giovane è stato trasportato all’ospedale per accertamenti, ma non sembra in pericolo di vita.

L’ultimo incidente è avvenuto a Saronno, poco prima dell’alba. Un’auto con cinque ragazzi a bordo è uscita di strada in via Parma, finendo contro un palo. I soccorritori hanno trovato i giovani visibilmente scossi, ma per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite gravi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta l’asfalto bagnato sia stato decisivo.

Questi tre episodi, verificatisi nell’arco di poche ore, sembrano delineare una spiacevole coincidenza legata alla perdita di controllo dei veicoli, culminata nell’impatto contro i pali dell’illuminazione.