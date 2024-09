Schianto nella notte a Saronno, auto con cinque ventenni a bordo esce di strada e va a sbattere contro un palo

E’ di tre ragazzi feriti e ricoverati in ospedale il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella notte in via Parma, a Saronno, sulla statale 527.

Poco prima delle 2 un’auto con a bordo cinque ragazzi – tutti maschi (tre ventenni, uno di 19 anni e uno di 22) – è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro un palo.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: tre autoambulanze con il supporto di due auto mediche, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, nel quale almeno uno dei cinque passeggeri a bordo è rimasto ferito in modo grave ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Altri due passeggeri sono stati portati in pronto soccorso (ma in condizioni meno gravi) negli ospedali di Saronno e Garbagnate Milanese.