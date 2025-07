A Saronno Forza Italia sollecita la verifica della presenza di amianto nell’area Bertani a fianco dell’ex Isotta Fraschini

A Saronno Forza Italia inizia la nuova consiliatura con una mozione urgente su uno dei temi che saranno centrali per la nuova amministrazione guidata da Ilaria Pagani: le aree industriali dismesse e la loro riqualificazione.

In particolare la mozione urgente depositata dal gruppo di minoranza chiede a sindaca e Giunta di accertare se nella proprietà Bertani – un’area industriale dismessa a fianco dell’ex Isotta Fraschini – ci sia presenza di amianto e di altri materiali fibrosi asbestici.

«La mozione che abbiamo depositato affronta un tema delicato, ma quantomai attuale – spiega una nota di Forza Italia Saronno – Le aree dismesse rappresentano una grande opportunità di crescita per Saronno, ma possono nascondere insidie che pongono a rischio la salute pubblica: l’esempio della ex Cantoni, con l’accurata bonifica che ha interessato pure la falda acquifera costituisce un importante e virtuoso esempio da seguire. Per questo riteniamo che nel rigenerarle la salvaguardia della salute pubblica sia l’elemento primario da attenzionare».

«Parlando tanto di Isotta Fraschini durante la campagna elettorale appena terminata, lo sguardo si è esteso anche alle aree prossime. Ed è così che nasce il dubbio che su di un’ area dismessa confinante i capannoni siano ancora ricoperti di eternit, che le grandinate del 2023 hanno parzialmente distrutto, con la conseguente liberazione, se ciò fosse confermato, di amianto con notorie potenzialità contaminanti di aria e sottosuolo: un rischio da non sottovalutare e da indagare nell’interesse generale. Da questo la richiesta nel caso che il riscontro fosse confermato di intervenire tempestivamente».

«C’è da ritenere che, dal punto di vista della tutela della salute pubblica, nel progetto di rigenerazione urbana, vada affrontato l’intero comparto e non soltanto un’area, come saggiamente prevede il vigente PGT, che non merita deroghe – conclude il gruppo di Forza Italia – Ci chiediamo, alla luce delle possibili sostanze inquinanti in loco, quali pericoli potrebbero palesarsi per la salute dei cittadini che, a qualsiasi titolo, fruissero di quegli spazi. Crediamo, dunque, che una riflessione sia d’obbligo e pertanto sollecitiamo l’impegno e l’attenzione di Consiglio Comunale e Giunta».

(nella foto un’immagine delle bonifiche nell’area ex Isotta Fraschini)