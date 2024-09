Ventenne esce di strada travolge le auto e abbatte un palo della luce, soccorsi a Gornate Olona

È uscito di strada travolgendo alcune auto in sosta e abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica. È successo nella tarda serata di martedì 3 settembre ad un ragazzo di venti anni protagonista di un incidente a Gornate Olona.

Poco dopo le 23, mentre l’auto percorreva via delle Industrie, il giovane è uscito di strada. Immediata l’allerta ai soccorsi che ha fatto giungere sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Varese per prestare le prime cure al giovane, poi trasportato in ospedale a Tradate in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti in forze anche i vigili del fuoco che, dopo un primo sopralluogo, hanno richiesto l’invio di un’autogru dalla sede centrale di Varese per poter mettere in sicurezza la zona e recuperare il veicolo.