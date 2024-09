Pro Patria a Vicenza, “Dovremo essere eccellenti”

Quarta giornata di campionato per la Pro Patria, che andrà in scena domenica 15 settembre (ore 18.30) in uno dei palcoscenici più prestigiosi della Serie C: lo stadio “Menti” di Vicenza. I tigrotti, ancora in cerca della prima vittoria stagionali, dovranno però evitare l’ansia da prestazione, mettendo in campo la propria versione migliore per strappare un risultato positivo a una delle squadre favorite per al vittoria finale.

LE PAROLE DI COLOMBO

«Dovremo essere eccellenti – spiega mister Riccardo Colombo alla vigilia dell’incontro -. Sarà una delle partite più complicate dell’anno perché giochiamo contro la squadra con la rosa più forte, soprattutto in attacco dove ha tanta scelta e qualità. L’anno scorso è stata una delle nostre partite peggiori, anche a livello di personalità. Questo è il primo errore da evitare, dovremo essere aggressivi cercando di imporre le nostre cose perché abbiamo visto che siamo capaci e dobbiamo continuare sulla nostra identità che alla fine ci porterà risultati. Abbiamo già lasciato per strada tanti punti e quindi dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta».

IL MESSAGGIO DI VECCHI

«Stiamo lavorando per limare gli errori – afferma invece mister Stefano Vecchi, allenatore biancorosso – e per crescere sulla consapevolezza di essere forti e di conseguenza avere il dominio del gioco. Siamo in una piazza esigente ma lo sapevamo tutti noi quando siamo venuti qui, non è una novità. Dobbiamo mettere in campo una squadra più quadrata per tutta la partita e non solo per 30 o 40 minuti. A livello di atteggiamento, invece, abbiamo dimostrato grande impegno e grande predisposizione alla sofferenza e questa è una base forte che richiede la categoria e che abbiamo dimostrato di avere. La Pro Patria ha sempre espresso un gioco propositivo, non si limita a difendere, gioca con tre attaccanti ed è stata costruita con un mix di giocatori esperti e di giovani brillanti».

LE FORMAZIONI

Sono diversi gli indisponibili sui due fronti: Rolfini, Ronaldo, Golemic, Ferrari, Cester, Carraro e Della Latta in casa biancorossa, Lombardoni, Renault, Citterio e Mallamo per i biancoblù. In campo si vedranno due moduli simili: 3-4-1-2 per mister Vecchi con Della Morte alle spalle di Zamparo e Morra; 3-4-2-1 per Colombo con Pitou e Mehic a supporto di Toci.