Progetto concittadino fa sold-out a Varese con il sociologo Filippo Barbera

La giornata di sabato è stata un’autentica full immersion per il sociologo Filippo Barbera presente a Varese per presentare il libro “Le piazze vuote. Ritrovare gli spazi della politica” (Laterza), un libro pubblicato nel 2023 e già alla sua seconda edizione. Barbera, professore ordinario di sociologia economica e del lavoro, è professore ordianrio all’Università di Torino e fellow al Collegio Carlo Alberto.

(Nella foto alcuni rappresentanti di Progetto Concittadino)

Barbera tra i più importanti sociologi italiani, si occupa di innovazione sociale ed economia fondamentale e sviluppo delle aree marginali, è stato invitato a Varese da “Progetto Concittadino” per tenere due momenti distinti nella Sala Varesevive: la mattina ha tenuto un momento di formazione con assessori, dirigenti e funzionari del comune di Varese, il pomeriggio ha incontrato i cittadini e i lettori varesini.

Nella sessione mattutina erano presenti tra il pubblico alcuni assessori, il vicesindaco di e anche il sindaco che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

il sociologo Filippo Barbera

«Insisto sugli spazi del fare – ha spiegato Barbera – perché sono oggetti politici mobilitanti e noi siamo in grande difficoltà nell’individuazione di soggetti politici, non ce ne sono più. Non parlo di uno spazio qualsiasi, ma di uno spazio dissonante, co-costituito, non solo aperto, in grado di dare voce ai soggetti marginali, che non sono solo i poveri, ma tutti coloro che hanno bisogni ma non risorse. Non basta che siano spazi deliberativi, ma devono essere ibridi, porosi e performativi, cioè in grado di creare e politicizzare degli oggetti: il cibo, i trasporti, la sanità e l’energia, per fare degli esempi».

