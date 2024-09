Quarto binario Rho- Parabiago e Raccordo a Y, l’inizio del cantiere ad ottobre

I primi lavori per il potenziamento ferroviario Rho- Parabiago e Raccordo a Y inizieranno a ottobre e si concluderanno nel settembre 2025. Dopodiché si avvieranno alcuni lavori nei sottopassi della linea ferroviaria che dureranno fino al giugno 2026, attuale scadenza per l’obiettivo PNRR. Gli ultimi 3 interventi sulle sottovie saranno fatti nel periodo dal luglio 2026 al dicembre 2027. Un cronoprogramma ufficializzato in questi giorni dopo il tavolo di coordinamento dei Comuni della tratta Rho-Gallarate interessati dai lavori o dalle occupazioni del progetto che interessa i comuni di Rho, Pregnana, Vanzago, Pogliano, Nerviano, Parabiago, Canegrate, Legnano, Castellanza, Busto Arsizio. tenutosi a Vanzago. Durante la riunione si sono condivise le informazioni a disposizione dei Comuni in merito allo stato del progetto esecutivo del quadruplicamento Rho-Parabiago, del ritardo nell’emissione della gara per la messa a PRG della Stazione di Rho e la particolare situazione del Raccordo a Y.

Le aree interessate

Sono state poi analizzate le principali criticità relative all’imminente avvio dei lavori e dei cantieri che impatteranno il territorio da Rho fino a Parabiago, sulla base anche delle informazioni ricevute nella riunione del 5.9 organizzata da Città Metropolitana di Milano in cui l’appaltatore e RFI hanno condiviso un primo cronoprogramma di massima che prevede la partenza delle occupazioni delle seguenti zone: via Vanzago in Pregnana Milanese, nel tratto dopo l’Isola Maddalena per l’ampliamento della sede ferroviaria e la realizzazione del sottopassaggio pedonale (SL03/NV05). Viale Europa Unita (SP239) in Vanzago per l’allungamento della sottovia (SL02); Zona di via Arluno in Pogliano Milanese per la realizzazione della nuova sottovia carrabile e l’allungamento del sottopasso ciclabile esistente (SLX1/SL27). Il sottopasso agricolo da prolungare a Nerviano in zona Cantone (SL06), via Ticino a Nerviano/via Olona a Parabiago per la realizzazione del nuovo sottopasso carrabile (SL25); il sottopasso ciclabile del Villoresi a Parabiago (SL26), via Matteotti a Parabiago per l’ampliamento del sottopasso esistente (SL10) e via Resegone a Parabiago per la realizzazione di nuovo sottopasso (SL09).

Interventi e viabilità

L’appaltatore e RFI, analizzando il territorio ed ascoltando anche le indicazioni di Città Metropolitana e dei Comuni interessati, hanno previsto di lasciare per ultimo – da solo – l’intervento di ampliamento del sottopasso sulla SP229 in Pogliano, particolarmente impattante per il traffico provinciale, e di ridurre al minimo la contemporaneità delle lavorazioni sulle sottovie per cercare di rendere più gestibili i disagi sulle mobilità cittadine e sovracomunali. I Comuni della tratta interessati dai lavori, anche attraverso il tavolo di coordinamento, continueranno a monitorare la situazione al fine di informare puntualmente i cittadini, a collaborare con RFI e l’appaltatore per minimizzare i disagi e – laddove possibile – migliorare in fase esecutiva e realizzativa gli interventi previsti. Infine, i Comuni hanno discusso dello stato delle occupazioni d’urgenza che sono partite a fine del mese di luglio e la futura situazione degli espropri e condiviso la necessità di continuare a tutelare – per quanto possibile anche ricorrendo agli enti sovracomunali – gli interessati da abbattimenti ed espropri e, in generale, tutti i frontisti e chi subirà i principali disagi dai cantieri.