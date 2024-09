Referendum contro l’autonomia differenziata, i 5 Stelle celebrano i successi della raccolta firme

«Non possiamo che dirci soddisfatti dell’interesse suscitato dalla campagna di raccolta firme a sostegno del Referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata -affermaFrancesca Bonoldi, Rappresentante del Gruppo territoriale di Varese del M5S-. Nonostante il periodo estivo, in tutte le località ai nostri banchetti è stata registrata un’alta adesione da parte di cittadini di passaggio o giunti di proposito proprio per firmare. Segno, questo, di una consapevolezza maturata nell’opinione pubblica rispetto ai danni concreti che questo provvedimento, al di là di facili slogan, provocherà per una serie di ragioni: dalla centralità e delicatezza delle ventitré materie su cui ciascuna regione potrà arrogarsi il diritto di legiferare alla mancata previsione di coperture finanziarie, sino alla pericolosa arbitrarietà di gestione da parte delle singole amministrazioni, che già in un ambito fondamentale come quello sanitario ha prodotto, a nord come a sud, disparità di accesso alle cure fra cittadini più e meno abbienti e un utilizzo delle risorse spesso volto ad avvantaggiare operatori privati piuttosto che a supportare adeguatamente il servizio sanitario pubblico».

A conferma dell’esito positivo degli appuntamenti sin qui promossi, nel capoluogo così come in altre località di competenza del GT (che comprende l’intera area centro-settentrionale della provincia), sono i numeri a parlare.

«Non posso che dirmi orgoglioso del risultato dei 15 gazebo con cui abbiamo offerto la possibilità di firmare, tra luglio e agosto, a quanti non hanno potuto farlo online, e meritano un ringraziamento pubblico sia i nostri aderenti pentastellati che hanno aiutato nell’organizzazione mettendosi personalmente a disposizione, sia i Consiglieri e le realtà locali, ANPI in particolar modo, che hanno aderito contribuendo al successo dell’iniziativa -sottolinea Diego Carmenati, Vice Rappresentante del Gruppo territoriale, che in veste di Referente Progetti si è occupato in prima persona del coordinamento e della concreta organizzazione dei numerosi appuntamenti-. Le circa 500 firme raccolte tra Laveno, Luino, Ispra, Gavirate, Castronno e naturalmente Varese costituiscono un segnale forte dalla nostra provincia che il Governo non dovrebbe ignorare. Continueremo a dar voce a questo sentimento diffuso, anche nonostante gli episodi di intimidazione come quello avvenuto sul lungolago di Ispra che la stampa ha riportato»

La raccolta firme ai banchetti, dati i tempi tecnici necessari alla verifica delle sottoscrizioni raccolte sui moduli cartacei, si sta avviando al termine. Sabato prossimo, 7 settembre, è comunque già in programma un ulteriore appuntamento a Laveno in collaborazione con l’Anpi locale, mentre domenica 8, ad Angera, gli attivisti del M5S saranno presenti al gazebo promosso dal Pd.