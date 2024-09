Reti approva la relazione finanziaria semestrale 2024: crescita sostenuta dall’innovazione digitale

Il Consiglio di Amministrazione di Reti, una delle principali aziende italiane nel settore dell’IT Consulting, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, sottoposta a revisione contabile volontaria.

Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato, ha dichiarato che «Il mercato digitale, in costante evoluzione, e il ruolo crescente del settore ICT stanno spingendo le imprese verso una crescita guidata dall’innovazione. L’Intelligenza Artificiale, il Cloud, la Cybersecurity e la gestione dei Big Data stanno attirando sempre più l’attenzione delle organizzazioni, sia pubbliche che private, in Italia. Nonostante le sfide normative a livello nazionale e internazionale, Reti ha continuato a sostenere le aziende nel loro processo di digitalizzazione nel corso del primo semestre del 2024, collaborando anche con il Politecnico di Milano per promuovere la ricerca e l’innovazione. Inoltre, la società ha ampliato il proprio network di partner commerciali, firmando una partnership con il Fintech District e aderendo alla Camera di Commercio Italo-Germanica».

Paneghini ha sottolineato anche l’attenzione che Reti dedica al benessere dei propri dipendenti: il Piano Welfare aziendale ha potenziato i servizi di prevenzione e supporto per la salute fisica e mentale, introducendo una piattaforma di salute digitale per migliorare la copertura sanitaria. Anche i giovani talenti sono al centro delle iniziative di Reti, che attraverso progetti come Reti4School, coinvolge gli studenti in attività che li aiutano ad affrontare la trasformazione tecnologica e professionale del mondo moderno.

I DATI DEL SEMESTRE

Dal punto di vista finanziario, nel primo semestre 2024 il valore della produzione è stato di 15,94 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto ai 15,38 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Questa crescita è stata trainata principalmente dalla linea IT solutions, che ha rappresentato il 59,25% dei ricavi totali, raggiungendo 9,43 milioni di euro. Anche l’EBITDA è aumentato del 4%, arrivando a 1,76 milioni di euro, con una marginalità dell’11,05%. L’EBIT è cresciuto del 5%, raggiungendo 1,13 milioni di euro, mentre l’utile ante imposte è salito a 1,05 milioni di euro, registrando un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Infine, l’utile netto del semestre è stato di 0,73 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto ai 0,66 milioni di euro del primo semestre 2023.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2024 si è attestato a 8,64 milioni di euro, leggermente inferiore rispetto agli 8,72 milioni registrati al 31 dicembre 2023, principalmente a causa della distribuzione dei dividendi. L’indebitamento finanziario netto è aumentato a 4,72 milioni di euro, rispetto ai 3,98 milioni di euro di fine 2023, con disponibilità liquide che ammontano a 2,23 milioni di euro.