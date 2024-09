Samarate dà l’addio a Bruno Morosi, “anima” della filarmonica di Verghera

È scomparso a Samarate Bruno Morosi: 92 anni ed era un pilastro “storico” della comunità della frazione di Verghera, attraverso i luoghi e le espressioni più identitarie del paese.

È stato presidente della Filarmonica di Verghera, che quest’anno celebra 140 anni di storia (essendo nata nel 1884) e che è una delle due bande della città di Samarate, Morosi ha dedicato gran parte della sua vita a questa istituzione: aveva iniziato a suonare nella banda vergherese all’età di quattordici anni, appena finita la guerra ed è stato presidente per 44 anni . Ha svolto anche ha svolto il ruolo di consigliere nella Cooperativa La Nazionale, altro pilastro della vita del quartiere.

Di professione invece era messo comunale, ai tempi in cui era un ruolo sociale preciso, che si ricopriva per una vita.

Nel 1997 Morosi era stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro per il suo impegno nella banda, nel 2017 aveva invece ricevuto la benemerenza cittadina.

Il funerale si terrà mercoledì 25 settembre, alle 15.30, presso la Chiesa Natività di Maria Vergine a Verghera. Il rosario sarà recitato alle 15.