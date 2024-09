Sfida a due per la 10K delle Groane

Simone Paredi è il vincitore della terza edizione della 10K delle Groane, la classica nazionale sui 10 km che a Solaro (MI) assegnava i titoli regionali della specialità per le categorie assolute e amatoriali. Il corridore dell’Atl.Pidaggia 1528 ha dato vita insieme a Mirko Partenope (Osa Saronno) a una sfida appassionante lungo tutto il percorso, risolta solamente nelle battute finali quando Paredi è volato via per andare a vincere in 32’00” con appena 3” sul rivale. Terzo posto per Gabriele Losi (Azzurra Garbagnate) a 59”. In campo femminile prima posizione per Laura Nardo (Atl.Lecco-Colombo Costr.) che in 37’08” ha prevalso

per 51” su Mara Galvani (Azzurra Galbagnate), terza a 2’19” Nadia Nasri (QT8-Run) ripetendo così il piazzamento dello scorso anno.

La gara come detto assegnava i titoli regionali master di specialità, questi i vincitori: Luca Radaelli (Csi Morbegno/SM35), Mattia Bertocchi (DK Runners Milano/SM40), Simone Paredi (Atl.Pidaggia 1528/SM45), Marco Redaelli (Avis Oggiono/SM50), Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate/SM55), Luca Riva (Daini Carate Brianza/SM60), Walter Caldara (Euroatletica 2002/SM65), Francesco Macrì (Atl.Pavese/SM70), Ennio Villa (Sette Laghi Runners/SM75), Duilio Volpini (Csi Morbegno/SM80).

Le nuove campionesse regionali: Laura Nardo (Atl.Lecco-Colombo Costr./SF35), Flora Barlassina (Atl.Cesano Maderno/SF40), Raffaella Preatoni (Euroatletica 2002/SF45), Cinzia Zugnoni (Csi Morbegno/SF50), Roberta Ghezzi (Pbm Bovisio Masciago/SF55), Giuseppina Verga (Euroatletica 2002/SF60), Oriana Martignago (Azzurra Garbagnate/SF65), Evelina Benedetti (Euroatletica 2002/SF80).

Costretta a uno spostamento rispetto alla data abituale, la prova milanese ha comunque raccolto commenti entusiastici anche nella sua nuova collocazione, trovata anche grazie al sostegno del Comune di Solaro. Grazie anche alla Regione Lombardia che ha dato il suo Patronato, alle tante associazioni e ai volontari che hanno contribuito alla sua realizzazione senza dimenticare gli sponsor che si spera saranno al fianco anche della prossima edizione, la cui data sarà valutata nelle prossime settimane per iscriverla ancora fra le classiche nazionali della Fidal.