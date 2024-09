TOGETHER by THEMOIRè in collaborazione con Good Samaritan presenta la collezione di borse CHAPTER 04-UGANDA alla Milano Fashion Week

È nato tutto con una semplice ricerca su internet. THEMOIRè, il marchio di borse vegane 100% made in Italy riconosciuto a livello internazionale per i forti valori di responsabilità ambientale e sociale, era alla ricerca di un partner per il progetto TOGETHER by THEMOIRè, che valorizza l’artigianato di comunità in situazioni di vulnerabilità, preservandone la tradizione, ma permettendo alle persone di raccontarsi tramite le creazioni.

È così che, dall’amore a prima vista per una delle borse realizzate dalle donne della Cooperativa ugandese – sostenuta da Good Samaritan e che l’associazione vende in Italia – nasce questa collaborazione.

THEMOIRè, con audacia, ha voluto sperimentare alcuni dei materiali utilizzati dalle donne per le loro produzioni, scegliendo in un primo momento, come materia prima per il prototipo della nuova borsa la foglia di banano.

Dopo diverse sperimentazioni i creativi hanno optato per il tessuto tinto a mano con l’avena: una tecnica incredibilmente unica nel suo genere. L’avena viene cotta e stesa sul tessuto con le fascine di erba secca, creando disegni concentrici. Successivamente viene stesa la tintura: il risultato è un pregiato disegno che crea volume e conferisce un tono elegante alla stoffa.

Non solo, THEMOIRè ha saputo usare in modo creativo le perle di carta riciclata – sempre prodotte dalle donne della Cooperativa – per imbastire i manici di alcuni dei modelli delle borse della capsule collection presentata durante la recente fashion week milanese. In questa occasione Susanna Tadiello, responsabile comunicazione ed eventi per Good Samaritan, e Elena Senaldi membro del consiglio direttivo, hanno incontrato Salar Bicheranloo e Francesca Monaco, Co-Founders e Direttori Creativi di THEMOIRè, che si sono detti molto contenti della collaborazione con l’associazione e con le donne della Cooperativa Wawoto Kacel.

Il progetto TOGETHER by THEMOIRè è stato selezionato come finalista ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 nella categoria SFA Human Capital and Social Impact Award, un riconoscimento significativo del costante impegno del brand verso una moda etica, che pone al centro non solo la sostenibilità ambientale, ma anche il benessere sociale delle comunità coinvolte.

In questa occasione, il 100% dei profitti della collezione verrà donato a due associazioni attive sul territorio di Gulu: Good Samaritan, fondata da Giuliana e Suor Dorina Tadiello, e To.Get.There, associazione fondata da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi.

Entrambe le organizzazioni lavorano per migliorare la vita di bambini, giovani e donne in situazioni di estrema vulnerabilità, fornendo loro gli strumenti essenziali per costruirsi un futuro dignitoso attraverso l’educazione, la formazione professionale e il lavoro.

Good Samaritan è molto fiera di questo risultato ottenuto dalla fantastica collaborazione tra THEMOIRè e le donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu.

Scelte lungimiranti e coraggiose, come quella di THEMOIRè, possono contribuire a far conoscere il progetto della Cooperativa e a creare una comunità più attenta e responsabile verso la solidarietà.

Le borse saranno disponibili sul sito del brand da aprile 2025, mentre i prodotti artigianali delle donne della Cooperativa vengono venduti nello show room dell’associazione che si trova presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello (via Santa Maria, 20). Le prossime date di apertura (dalle 14.30 alle 18.30) saranno: 20 ottobre, 17 novembre, 7-8/14-15/21-22 dicembre. Tantissimi sono i prodotti disponibili: dalle collane di carta ai tessuti tinti a mano con cui vengono realizzate tovaglie, runner, presine e tutti i complementi per la cucina; dai cesti e l’oggettistica in foglia di banano, alle agende ricoperte in tessuto e i calendari 2025.