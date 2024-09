Torna a Varese la meraviglia del festival “Giardini Circensi”

Dopo il grande successo della prima edizione, Spazio Kabum – Asd affiliata alla Uisp – è lieto di annunciare il ritorno del Festival “Giardini Circensi”, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre nei suggestivi Giardini Estensi di Varese. Un weekend all’insegna del circo contemporaneo, tra spettacoli imperdibili, laboratori creativi e divertimento per tutte le età. Un appuntamento da non perdere, con eventi gratuiti e accessibili a tutti.

Il Festival, giunto alla sua seconda edizione, organizzato in collaborazione con Uisp, si propone di portare l’arte del circo contemporaneo nel cuore della città, trasformando i Giardini Estensi in un teatro a cielo aperto. Spazio Kabum, promotore dell’iniziativa, è un centro ludico, educativo e sportivo che negli anni ha saputo distinguersi come punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alle arti circensi e di strada, offrendo attività alternative e coinvolgenti per grandi e piccoli.

Il ricco programma del Festival (consultabile sul sito www.spaziokabum.it) prevede un susseguirsi di spettacoli, laboratori e incontri, con ospiti di rilievo nel panorama del circo contemporaneo.

Di seguito i principali appuntamenti.

Sabato, dalle 15.00-16.30, nell’area parterre (vicino alla fontana), laboratorio di circo aperto a tutti. Alle 17, Spettacolo “CheapChips” di e con Giorgia Dell’Uomo. Dalle 15.00 alle 18.00: Teatrino Lambe Lambe (spettacoli brevi in miniatura). Alle 18.15, nel pratone Villa Mirabello: Spettacolo “Oniria” a cura della Compagnia Nudimascalzi (Alessandra Pessina e Davide Partinico). Nel tardo pomeriggio, alle 19.15, nella tensostruttura: tavola rotonda con artisti e autori per la presentazione del libro “Più uniche che rare – Volume 2” e del fumetto “Giò Giò tra matematica e farfalle”. Si fa festa anche alla sera: alle 21.15, Spettacolo “Babordi” a cura della Compagnia MetaFuori, seguito dal Dj set con Mambo Fortissimo.



Domenica si riprende al pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, alla fontana, con il laboratorio di circo aperto a tutti, seguito, alle 16.45, dallo spettacolo “Pettirossabubleshow” di e con Chiara Rigamonti. Nel frattempo, dalle 15 alle 18, Teatrino Lambe Lambe. Ancora spettacolo alle 17.45, nel pratone Villa Mirabello, con “6Memos” di e con Francesca Alberti, Elisabetta Borrione e Jasmine Fornaciai. La giornata si concluderà alle 18.45, quando Orto Sociale chiuderà il festival.

Sarà una festa di circo contemporaneo, laboratori e spettacoli indimenticabili, tutto all’insegna dello spirito creativo di Spazio Kabum, progetto innovativo nato per offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi a discipline sportive alternative, strettamente legate al mondo del circo e delle arti di strada. Situato in via Guicciardini a Varese, in un ex fabbricato industriale, Kabum è uno spazio inclusivo dove persone di ogni età, esperti e principianti, possono imparare e divertirsi. E tu cosa aspetti a metterti in gioco?