Torna il Sorriso di Stelle: “Vi aspettiamo”

Martedì 24 settembre è la data da segnare in agenda, ma soprattutto è il giorno di un evento da non perdere. Torna infatti dopo cinque anni il “Sorriso di Stelle”, manifestazione a scopo benefico organizzata da Confcommercio provincia di Varese e da Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) provinciale.

L’appuntamento è dalle 19.30 in poi a Ville Ponti: lo stupendo parco e la magnifica Villa Andrea, recentemente restaurata, accoglieranno gli ospiti per una serata dai tanti risvolti. Protagonisti i nostri cuochi, i prodotti e le aziende del nostro territorio.

«Vi aspettiamo», spiga il presidente di Fipe Giordano Ferrarese, «con un menu a base di buon cibo, buon bere, musica, divertimento e soprattutto solidarietà, con parte del ricavato della serata a favore delle Farfalle Lilla, associazione che ha come mission la prevenzione e la cura dei disturbi alimentari. Patologie ormai troppo diffuse tra i giovanissimi, con conseguenze devastanti per i ragazzi e per le loro famiglie».

Una grande festa

La proposta della serata è davvero ricca. Quattro isole gastronomiche, il dolce realizzato “in diretta” a base di Brutti e Buoni di Gavirate, un’area drink con l’immancabile selezione di birre alla spina a cura del Donegal pub di Gallarate e con le proposte di due eccellenze del territorio: Rossi di Angera e Cascina Ronchetto. Il tutto condito da un dj set di livello internazionale con l’accompagnamento dal vivo a base del sax di Mauro Capitale, della voce di Rossella Di Pierro e della selezione musicale di

Massimiliano Malnati, in arte DjMax. A condurre la serata, Eleonora Rossi.

Le Farfalle Lilla

Parte del ricavato della serata verrà devoluta alle “Farfalle Lilla”, associazione senza scopo di lucro a Monvalle poco più di un anno fa, dopo la scomparsa di Giada, vittima di un disturbo alimentare che ha cercato di combattere con tutte le sue forze. Una battaglia che lei ha perso ma che la madre, Tatiana, vuole che tante altre ragazze e ragazzi che si trovano a lottare come ha fatto la sua amata figlia riescano a vincere.

Il progetto da sostenere

I fondi raccolti dal “Sorriso di Stelle” andranno a finanziare un progetto preciso: un percorso formativo rivolto ai docenti

di cinque scuole superiori della nostra provincia, al termine del quale saranno in grado di riconoscere i sintomi fisici e psicologici primari che si manifestano agli arbori della malattia, potendo intervenire per tempo prima che diventi un processo irreversibile. Ma, grazie alla formazione, gli insegnanti saranno anche in grado di gestire nel migliore dei modi eventuali alunni che già soffrono di uno o più disturbi alimentari. In ognuna delle scuole che aderirà all’iniziativa, verrà regala una panchina lilla. Una panchina simbolo e testimonianza della lotta a questa malattia e alle patologie ad essa collegate.

Il cameriere-robot

Ad accogliere gli ospiti, insieme agli insegnanti e agli studenti delle scuole alberghiere della nostra provincia, ci sarà “Bob”, il robot-cameriere controllato dall’intelligenza artificiale, che negli spazi interni di Ville Ponti servirà alcuni antipasti. Un salto in un futuro che per alcuni bar e ristoranti del Varesotto è già realtà. Bob è in grado di prendere le comande e soprattutto di servire ai tavoli. Ed è anche capace di comunicare in più lingue. Vedere per credere.

Istruzioni per l’uso

La cena a scopo benefico costa 40 euro e comprende l’accesso a quattro isole dedicate al food, una dedicata al dolce e una al beverage. Ci saranno proposte vegane, vegetariane e di carne. Sarà possibile acquistare altri ticket per drink e birre.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo all’interno di Ville Ponti.

Per aderire farlo accedendo ai siti di Uniascom (confcommerciouniascom.it) o della manifestazione (sorrisodistelle.it). A disposizione anche le pagine Facebook e Instagram del Sorriso di Stelle. Per informazioni 0332-342210 o la mail sorrisodistellevarese@gmail.com.