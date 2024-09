Torna la maglia bianca, i Mastini strizzano l’occhio alla scaramanzia

Maglie nuove con un occhiolino alla scaramanzia, tanti sponsor, alcuni storici altri delle vere e proprie novità e grandi aspettative per la nuova stagione che parte il prossimo sabato 21 settembre.

Galleria fotografica La nuova maglia dei Mastini 4 di 13

Al palaghiaccio Acinque Ice Arena di Varese (il più bello del campionato, parola del presidente Carlo Bino) sono state presentate le nuove divise dei Mastini: in casa torna il bianco che ha segnato la stagione trionfale di due anni fa, coronata con la vittoria del campionato e della coppa Italia, in trasferta sarà ancora il nero il colore predominante. Entrambe le maglie del nuovo sponsor tecnico Primato, garanzia del settore, con bordatura gialla, logo dei Mastini al centro e scritta “Mastini never give up” sul retro. Tutto intorno, con una nuova disposizione, i tanti sponsor che hanno scelto di sostenere la squadra giallonera anche quest’anno.

A presentare le nuove divise il presidente dei Mastini Carlo Bino, affiancato dal suo vice Matteo Malfatti e da tre giocatori: il veterano Marcello Borghi e i nuovi Dylan Ghiglione e Wulliam Mäkinen. Ad ascoltare, insieme alla stampa, anche diversi tifosi, sempre vicini alla squadra: «Torna la maglia bianca in casa e ne sono felicissimo – ha detto Bino -. Le divise sono bellissime, siamo soddisfatti della collaborazione con Primato. Abbiamo tanti sponsor, vecchi e nuovi, tutti varesini, un motivo di orgoglio per noi e per tutta la società. Al centro c’è il logo dei Mastini, ben in evidenza, come la scritta dietro e il nostro motto, “never give up”, non mollare mai. Abbiamo scelto il bianco perchè è bello, ma anche perchè ha portato fortuna due anni fa. Puntiamo ad ampliare il nostro merchandising, anche con la vendita online: saranno disponibili le due divise bianca e nera e anche la maglia pregame bianca e rossa, un omaggio ai colori di Varese e un legame ancora più forte con la città e con i tifosi».

«La stagione parte sabato – prosegue Bino -. La maglia bianca ci lega a bei ricordi, ma sappiamo che la differenza la fanno squadra, città e pubblico. Noi siamo forti, abbiamo costruito un gruppo fatto di grandi persone e grandi giocatori. L’obiettivo è fare il meglio possibile, sia in campionato sia in coppa Italia, come abbiamo fatto nelle ultime due stagioni. Noi l’impegno lo garantiamo sicuramente, siamo felici della squadra, dei nuovi e dei veterani che si sono integrati alla grande. E del coach, di cui siamo entusiasti. Per il resto abbiamo lo stadio più bello della lega e anche il pubblico più caldo. Sappiamo che vincere non è mai facile, ma ci proviamo per onorare maglia, città, tradizione e storia».

Contenti delle maglie e fiduciosi per la stagione che parte a fine settimana anche i giocatori, i nuovi Ghiglione e Mäkinen che si stanno ambientando bene con i compagni e con la città e il veterano Marcello Borghi: «Le nuove divise sono una bella sorpresa, è bello il dettaglio della scritta Mastini never give up sul retro e sono felice sia tornata la maglia bianca, che mi è sempre piaciuta, fin da quando la indossava Malfatti, anche se la sua era sempre pulita – ha detto scherzando Borghi -. orgoglioso degli sponsor varesini, quelli nuovi e quelli storici. L’inizio stagione ci ha dato sensazioni positive, la squadra è in buona parte nuova, ma il gruppo storico è forte e motivato. Puntiamo a fare il massimo».