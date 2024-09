Tripletta Caronnese contro la Vergiatese

Giornata particolarmente piovosa in quel di Caronno Pertusella dove lo Stadio Comunale ospita la prima di campionato tra la formazione di casa guidata da MIster MIchele Ferri e la Vergiatese allenata da Fabio Rovrena.

Nei primi minuti di gioco i padroni di casa si presentano spesso in area ospite senza colpo ferire con la retroguardia della Vergiatese abile a disinnescare queste prime incursioni. Da segnalare all’8′ l’entrata in area di Cerreto che con tiro diagonale costringe la difesa della Vergiatese a respingere in angolo.

Al 23′ arriva il vantaggio caronnese: lungo lancio di Paloschi che supera la metacampo, Colombo fa ponte per Malvestio che palla al piede cavalca in area ed effettua un prezioso assist per Canizzaro che con un preciso rasoterra infila il numero uno Demalija: 1-0.

Al 25′ a seguito di calcio d’angolo Napoli fa partire dal vertice alto sinistro un missile terra-aria che sfiora il sette della porta ospite. Al 32′ Pedron si fa vedere dalle parti di Paloschi con un tiro basso all’altezza del palo esterno ma il portierone caronnese para a terra con facilità.

Inizia la ripresa e i rossoblù raddoppiano. Succede tutto al 7′, sulla fascia destra del terreno di gioco di Caronno: inizia le danze Lofoco che mette al centro su Malvestio, palla per Battistella che in slancio crossa in area dove Canizzaro da perfetto cecchino insacca di prepotenza: 2-0.

Al 23′ Pedron con tiro centrale impegna Paloschi alla parata a centro porta. Cinque minuti più tardi è il momento di Marin al tiro ma il numero uno caronnese para a terra.

Al 37′ ecco la tripletta caronnese: Cerreto dalla tre quarti lancia Zibert che palla al piede entra in area e trafigge con un rasoterra imprendibile il numero uno avversario: 3-0.

La Caronnese gestisce a dovere gli ultimi sprazzi di partita. Dopo tre minuti di recupero Andrea Bortoletto da Treviso dichiara terminato il match. Secco 3-0 e tutti a casa felici e contenti.

TABELLINO

CARONNESE-VERGIATESE

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Dilernia, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Cerreto, Colombo, Zibert, Canizzaro (21′ st Doumbia). A disposizione: Vergani, Brugnone, Sotelo Guerra, Tondi, De Angelis, Molinaro, Oliviero, Rosa. All. Ferri

VERGIATESE: Demalija, Ghilardi, Buccino, Riccelli (16′ st Dal Santo), Sandrini, Dellavedova (1′ st Iovine), Midaglia (1′ st Cornelli), Marin, Giuricich (1′ st Ballgjini), Pedron Messina, Okaingni. A disposizione: Pancini, Russo, Cannazza, Vuotto, Priore. All. Rovrena

ARBITRO: Andrea Bortoletto di Treviso

ASSISTENTI: Mario Marco Rizza di Legnano e Elpidio Chiariello di Legnano

RETI: 23′ pt Canizzaro (C), 7′ st Canizzaro (C), 37′ st Zibert (C)

AMMONITI: Buccino (V), Delal Vedova (V)