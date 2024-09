Trofeo Mimmo Fusco: bella vittoria della UYBA contro Cuneo. Biancorosse in finale con Novara

La Eurotek UYBA Busto Arsizio ha vinto per 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-17) la semifinale del trofeo Mimmo Fusco contro la formazione Cuneo Granda Volley di coach Pintus.

Domenica alle 20 (diretta Rai Sport), le ragazze di coach Caprara si giocheranno la finale per il primo posto contro la Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi (vincente 3-1 contro Bergamo nell’altra semifinale).

La UYBA ha dimostrato solidità e buone trame di gioco. Coach Caprara ha dovuto fare a meno di Van Der Pijl, fermata da un problema alla caviglia e ha schierato quello che potrebbe essere il sestetto titolare della formazione biancorossa, composto da Boldini in regia, Obossa Opposto; Sartori e Van Avermaet al centro, Piva e Olaya in attacco e Pelloni libero.

Nel primo set, la UYBA ha avuto la meglio su Cuneo, spinta dalle giocate di Piva e Obossa, chiudendo 25-22. Nel secondo parziale, Cuneo ha reagito, riuscendo a pareggiare grazie agli attacchi efficaci di Bjelica e Lazic (22-25). Caprara ha poi riportato in campo la formazione iniziale nel terzo set, consentendo alla UYBA di riprendere il controllo, grazie soprattutto alle accelerazioni di Piva, per un 25-21. Nel quarto set, spazio a Kunzler al posto di Piva: la UYBA ha mantenuto alta l’intensità, imponendosi 25-17, con un servizio aggressivo che ha prodotto 8 ace complessivi, di cui 4 messi a segno da Sartori.

A fine partita, a commentare la gara è Silke Van Avermaet: “Penso che per noi sia una partita molto interessante da giocare. È l’ultimo fine settimana prima dell’inizio del campionato, quindi vogliamo testarci per bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. Ci sono stati degli alti e bassi, ma abbiamo dimostrato il nostro potenziale e sono felice di aver potuto concludere la gara con una vittoria.

La partita di domani? E’ evidente che Novara ha davvero una buona squadra, quindi sarà una grande sfida mettersi alla prova contro una delle migliori squadre d’Italia. Possiamo imparare ancora tanto da ogni partita, quindi penso che dovremmo cogliere ogni opportunità per crescere”.

Il tabellino

Eurotek UYBA Volley Busto Arsizio – Cuneo Granda Volley 3-1 (25-22, 22-25, 25-21, 25-17)

Eurotek UYBA Volley Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 12, Olaya 10, Van Avermaet 11, Morandi, Lualdi ne, Sartori 10, Obossa 12, Frosini 1, Kunzler 5, Boldini 1, Scola

Cuneo Granda Volley: Turco ne, Colombo, Martinez ne, Polder 9, Cecconello 2, Panetoni (L), Scialanca, Bjelica 14, Lazic 9, Bakodimou 4, Signorile 2, Kapralova 5, Sanchez ne

bUBA: ace 8, errori 11, muri 8. Cuneo: ace 2, errori 14, muri 7. Durata set: 26, 28, 23, 23