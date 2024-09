Truffa degli automobilisti rimasti senza benzina, il sindaco di Lozza: “Denunciate”

Lo schema è sempre il medesimo: una macchina ferma a bordo strada sulla provinciale che da Gazzada conduce a Lozza e persone a bordo, o nei pressi dell’auto, che sembrano in difficoltà.

Agli automobilisti di buon cuore che si fermano, i due, in genere un uomo e una donna, dicono di essere rimasti senza benzina e di aver il bancomat non funzionante. Così ricevono 10 o 20 euro con la promessa di restituire la somma, appena giunti a casa; forniscono anche un numero di telefono, che poi risulta inesistente.

Una truffa semplice e neppure molto originale che però ha già fatto alcune “vittime”. Almeno è quello che emerge da alcune notizie giunte in redazione dopo l’articolo pubblicato qualche giorno fa.

La coppia, ma ancor più la donna che pare si faccia chiamare “Daniela”, è conosciuta in zona. Alcuni sostengono che sia originaria di Lozza. «Non sappiamo se sia proprio del nostro paese – spiega il sindaco Matteo Acchini – quel che è certo che questa storia non ci è nuova. Abbiamo già avuto un confronto con i carabinieri di Malnate e siamo così venuti a sapere che ci sono già state diverse segnalazioni».

Ma una “segnalazione” non basta per far partire un’indagine: «Attualmente ci sono poche denunce, insufficienti a istruire un’azione contro questa truffa. – spiega il sindaco – Quindi, quello che possiamo fare è incoraggiare le persone a rivolgersi alle forze dell’ordine per raccontare quanto accaduto. I social media e gli organi di informazione, purtroppo, non sono sufficienti per attivare le indagini: servono denunce dettagliate che indichino chiaramente il luogo, l’ora e descrivano le persone coinvolte nelle truffe. Chiediamo a tutti di collaborare e darci una mano».