“Tutti a Pontida!”, la mobilitazione della Lega Giovani del Varesotto in difesa di Salvini

“Sei anni di carcere per aver difeso i confini, una vicenda senza precedenti in Occidente”. Così i gruppi di coordinamento della Lega Giovani del Varesotto annunciano una grande mobilitazione in sostegno di Matteo Salvini.

Il vicepremier e leader della Lega è attualmente coinvolto in un processo, secondo i sostenitori, mirato a colpire il suo partito e l’intero governo.

L’appuntamento è fissato a Pontida per il 5 e 6 ottobre, con l’obiettivo di ribellarsi e manifestare solidarietà a Salvini, con lo slogan: “Matteo vai avanti, siamo con te”.