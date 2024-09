Tutti sui pedali a Castiglione Olona: c’è la cronoscalata del Piccolo Stelvio

Il “Piccolo Stelvio” è una delle salite classiche per gli appassionati di ciclismo del Varesotto ma anche per i professionisti che vivono o si allenano in zona e vogliono testare la “gamba”. D’altra parte l’ascesa a tornanti che collega Castiglione Olona con Morazzone è utilizzata ogni anno dalla Coppa Bernocchi e questo ne testimonia in modo ulteriore l’importanza.

Domenica 8 settembre il tratto di salita vivrà un altro momento speciale: su una distanza di 2 chilometri va infatti in scena la 13a edizione della “Cronoscalata del Piccolo Stelvio”, manifestazione amatoriale organizzata dall’Asd Compact Team e inserita nelle celebrazioni della festa di San Nicola oltre che nel calendario delle cronoscalate del Varesotto compilato da Ciclovarese Challenge.

La prova è aperta a tutti: ci si può iscrivere la mattina stessa al costo di 10 euro (5 euro per i minori di 14 anni) e ogni partecipante riceverà il classico “pacco gara”. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza per le attività della Parrocchia di Castiglione Olona.

Il programma prevede l’apertura del ritrovo di partenza alle 7,30/8 nella zona dello stabilimento Mazzucchelli in via Diaz a Castiglione Olona; dalle 8,30 fino alle 11 si susseguiranno le partenze dei ciclisti che daranno il massimo per coprire nel più breve tempo possibile i 2 chilometri del percorso. Le premiazioni saranno effettuate nella zona di partenza: sul podio saliranno i dieci migliori classificati, le prime tre donne e i tre gruppi più numerosi.

La manifestazione del Compact Team, intitolata alla memoria di Salvatore Colombo, ha il Patrocinio del Comune e viene realizzata in collaborazione con l’AVIS e il Gruppo Alpini di Castiglione Olona. Come nelle precedenti edizioni, oltre che ai ciclisti dotati di ogni tipo di bicicletta, il percorso potrà essere affrontato anche dai podisti. Per informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail compactteam2018@gmail.com.