Umberto Bossi compie 83 anni. Nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941, il Senatùr è stato il fondatore della Lega Nord nel 1984 ed è stato segretario federale fino al 2012, attualmente ne è presidente a vita. Non sono previsti festeggiamenti particolari: starà a Gemonio, circondato dai suoi famigliari e da qualche amico.

Tuttora deputato (è il più anziano tra i parlamentari eletti), è stato eletto per la prima volta al Senato nel 1987 (da qui il suo soprannome) ed ha ricoperto per sette volte la carica di deputato e un’altra volta quella di senatore oltre ad essere stato eletto per tre volte parlamentare europeo.

È stato anche Ministro, nel 2001, per le riforme Istituzionali e la devoluzione nel governo Berlusconi II. Sposato due volte, la prima con Gigliola Guidali e la seconda con Manuela Marrone, ha quattro figli: Riccardo, avuto dalla prima moglie, e Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio avuti dalla seconda moglie.

La mattina dell’11 marzo 2004 venne colpito da un ictus cerebrale: dopo un primo ricovero d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese seguì una lunga riabilitazione nella clinica Hildebrand di Brissago, in Canton Ticino. Ne uscì debilitato nel fisico, ma ha proseguito l’attività politica. Nel 2012 si è dimesso da segretario della Lega dopo le inchieste relative al cosiddetto “scandalo Belsito”, venendo comunque rieletto alla Camera nel marzo 2013, al Senato nel 2018 e ancora alla Camera nel 2022. Alle ultime elezioni europee del 2024 ha dichiarato di aver votato Forza Italia e dato la preferenza a Marco Reguzzoni, ex presidente della Provincia di Varese ed ex capogruppo leghista alla Camera, suo fedelissimo, attualmente esponente dei Repubblicani e candidato come indipendente nella lista dei berlusconiani.

La sua salute è costantemente sotto l’occhio di stampa e seguaci politici. Dopo l’ictus del 2004 è stato ricoverato nel 2019 per un malore avuto nella sua abitazione di Gemonio. Poche settimane fa, il 30 agosto, Dagospia ha diffuso la notizia falsa della sua morte, subito smentita da famigliari e amici che hanno commentato ironicamente: “È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita…”. Poche settimane dopo ha incontrato a Gemonio il leader della Lega Matteo Salvini.