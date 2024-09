Un concerto con Asda-Speranza al teatro Manzoni di Busto Arsizio per dire grazie

La Cooperativa Sociale per Disabili ASDA-SPERANZA (nata nel 2016 dalla fusione di due realtà pre-esistenti da decenni: la Comunità-Alloggio per Disabili A.S.D.A. e la Cooperativa Sociale per Disabili SPERANZA), torna a proporre un evento che da anni è parte significativa del calendario delle attività autunnali: una serata musicale che, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, si terrà venerdì 27 settembre, alle ore 21, presso il Teatro Manzoni.

Il titolo, “Tuttinsieme”, vuole sottolineare l’importanza che rivestono in ogni settore dell’attività umana, e soprattutto nel volontariato, la solidarietà e la collaborazione generosa fra tanti che condividono uno stesso obiettivo.

Ecco quindi che “tutti insieme” daranno vita alla serata artisti di varia estrazione, che, sotto la direzione artistica del M.° Marco Colombo, offriranno al pubblico momenti preziosi di musica classica, musica moderna, lirica, e non solo.

«Speriamo nella presenza e nella generosità della città, sia attraverso donazioni, sia con l’acquisto dei prodotti di ottima qualità realizzati dai ragazzi che lavorano nel laboratorio – ha affermato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni -. Ringrazio la cooperativa perché attraverso il lavoro offre a questi ragazzi un’opportunità di autonomia e di autostima e per aver colto già 40 anni fa ciò che viene raccomandato oggi per l’accoglienza delle persone disabili, ovvero creare luoghi che siano più casa e famiglia che comunità e nella loro sede tutto ciò si realizza».

Come ricordato dal presidente della Cooperativa, Ercole Milani, scopo primario dell’iniziativa è ringraziare.

Ringraziare e ricordare due persone che tanta parte hanno avuto nella nascita e nello sviluppo della Cooperativa, Gianni Salvati e Tonino Tellarini. Quest’anno poi sono ben due le ricorrenze importanti: i 40 anni di attività della A.S.D.A., alla quale è indissolubilmente legato il nome di Gianni Salvati, e i 100 anni dalla nascita di Tonino Tellarini, fondatore e Presidente storico della Speranza. Entrambi hanno profuso per molti anni le loro energie, la loro intelligenza, il loro tempo, con ininterrotta passione. Ringraziare la cittadinanza, che con tanta generosità sostiene la Cooperativa, consentendole di svolgere la propria missione di sostegno a persone meno fortunate.

Di conseguenza, la partecipazione sarà assolutamente gratuita. Un ulteriore scopo è quello di far conoscere meglio la Cooperativa, che, come tante altre Associazioni di Volontariato, si trova ad affrontare non poche difficoltà, in primo luogo di tipo economico, generate in gran parte dall’aumento dei costi di funzionamento che si è registrato negli ultimo tempi.

L’invito a tutti coloro che vorranno partecipare alla serata, ma, ovviamente, a tutta la cittadinanza, è quello di visitare la Cooperativa, dove è possibile trovare una grande varietà di prodotti artigianali, interessanti in ogni momento dell’anno, ma specialmente in vista delle prossime festività natalizie.

Si spazia dalla oggettistica per cerimonie e ricorrenze (bomboniere, partecipazioni, libretti messa, ecc.) ad una vastissima gamma di articoli regalo e di oggetti per l’ufficio e la casa (porta-documenti, agende, planner, calendari da tavolo, scatole, cassettiere, album per fotografie, ecc.). Ogni oggetto è un pezzo unico, realizzato a mano, in base alle richieste del cliente.

La Cooperativa ha sede in via Palestro 16 ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14 alle 18. Tel : 0331 323440. e-mail : coop.speranza@libero.it