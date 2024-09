Un fiocco d’oro nei reparti pediatrici del Varesotto per la lotta al cancro infantile

“Accendi d’oro, accendi la speranza” è la campagna mondiale di sensibilizzazione sul cancro infantile alla quale “Il Ponte del Sorriso” aderisce ogni anno.

Per tutta la settimana i bambini ricoverati nei reparti pediatrici della Provincia di Varese sono stati tatuati con il fiocco dorato, così come i volontari e il personale sanitario, simbolo della forza e del coraggio dei minori che stanno lottando contro la malattia. I bambini sono stati inoltre coinvolti in laboratori creativi con il color oro quale filo conduttore della fantasia.

Lo scopo è quello di accendere una luce sui problemi legati all’Oncologia Pediatrica. Il tumore infantile è per fortuna una malattia molto rara e l’incidenza di crescita annuale è stabile, ma questo porta come conseguenza che non si investe abbastanza nella ricerca e sono pochi i farmaci a disposizione per bambini e adolescenti.

Negli ultimi anni sono stati comunque raggiunti grandi risultati nella cura e la guarigione sfiora 80% dei casi, arrivando al 90% per alcune forme tumorali. Purtroppo, questo riguarda i paesi ricchi, mentre nei paesi poveri le percentuali sono molto più basse e molto più alta la mortalità.

La campagna a livello mondiale mira a rendere accessibili le migliori cure a tutti i bambini della Terra. “Accendi d’oro, accendi la speranza” è promossa in Italia da FIAGOP alla quale Il Ponte del Sorriso è affiliata da moltissimi anni.