Un weekend di musica e gusto a Varese: stand gastronomico e DJ Set al Circolo di Casbeno

Dal 6 al 7 settembre, il Circolo di Casbeno apre le porte a due serate di musica e divertimento. Ingresso libero dalle 19.30 per godersi i migliori successi musicali accompagnati da specialità gastronomiche

Il Circolo di Casbeno, in Via Milazzo 35 a Varese, si prepara ad accogliere il pubblico con una proposta che unisce musica e buon cibo. Venerdì 6 settembre, la serata sarà animata da Riky Marini con lo spettacolo “Evergreen Musical”, un viaggio tra le canzoni intramontabili che hanno segnato generazioni.

Sabato 7 settembre, invece, sarà il turno di Danny Virgilio direttamente da RDS e Dj Tony, pronti a far ballare tutti con il loro “Disco Dance 80/90/2000 Hit 2024”, un mix esplosivo di successi dagli anni ’80 ai 2000.

L’evento è aperto a tutti con entrata libera dalle 19.30. Un’occasione perfetta per passare una serata all’insegna della musica e della socialità, gustando le specialità del ricco stand gastronomico. Non perdetevi l’opportunità di vivere due serate uniche in un’atmosfera calda e accogliente.

Segnatevi le date: 6 e 7 settembre, Circolo di Casbeno. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e del buon cibo.

CONTATTI

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 3450055401

Facebook