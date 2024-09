Una corsa virtuale e una camminata intorno al Lago di Comabbio per aiutare chi vive in stato vegetativo

L’associazione La Voce del Silenzio organizza una nuova edizione della virtual run e della camminata di gruppo intorno al Lago di Comabbio per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema delle persone in stato vegetativo e di coloro che vivono al loro fianco.

Alla virtual run si può partecipare da ovunque ci si trovi da venerdì 20 a domenica 22 settembre. È sufficiente iscriversi all’evento sul sito dell’associazione entro mercoledì 18 settembre. Una volta ricevuta la pettorina tramite mail, non resta altro che stamparla, andare a correre e inviare una foto e un video da pubblicare sulla pagina Facebook dell’associazione. Il costo di iscrizione è di 10 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione La Voce del Silenzio a questo link.

La camminata di gruppo è invece in programma la mattina di domenica 22 settembre. È possibile iscriversi alla camminata (l’iscrizione è a offerta libera) la mattina stessa dell’evento alla spiaggia comunale di Mercallo dalle 8:00 alle 9:00. All’evento partecipano anche le ragazze e i ragazzi in carrozzina accompagnati dai volontari dell’associazione Correre Oltre. L’arrivo è previsto per le 12:00. Dopo la passeggiata, chi vuole può fermarsi a Mercallo per il pranzo in ristorante (prenotazione obbligatoria entro il 14 settembre). È possibile trovare ulteriori informazioni sul sito dell’associazione La Voce del Silenzio a questo link.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Mercallo, Comabbio, Ternate, Varano Borghi e Vergiate.