Varese Destination Wedding: in Fiera per operatori e territorio

Una partecipazione che vuole cogliere la connessione col grande pubblico per diffondere la conoscenza, anche a livello locale, sull’importante filiera del wedding e degli eventi. Grazie a Camera di Commercio, gli operatori del network che fa capo all’iniziativa Varese Destination Wedding, promossa dallo stesso ente camerale, quest’anno saranno a contatto diretto con i visitatori della Fiera Città di Varese, in programma dal 13 al 22 settembre prossimi, al Lido della Schiranna. Sarà un’occasione preziosa per valorizzare una filiera che, sul nostro territorio, alimenta un mercato da 600 milioni di euro, con 3mila addetti operativi nelle oltre mille imprese attive in settori che vanno da quelli delle location e dei wedding planner fino a quelli del catering, dei fiori, della musica, della fotografia nonché degli abiti. Una filiera completa, che va dal matrimonio fino all’acquisto della casa.

Del resto, il turismo wedding è sempre di più un filone in grado di generare indotti significativi: in una Lombardia che, nell’arco di pochi anni, è già diventata la seconda destinazione in Italia, dietro soltanto alla Toscana, il contesto varesino vuole giocare carte sempre più importanti.

Da qui, il progetto voluto da Camera di Commercio per valorizzare un territorio variegato e ricco di potenzialità: la nostra provincia con la sponda lombarda del Lago Maggiore. Luoghi, ambienti e strutture che hanno tutte le caratteristiche per puntare sul turismo matrimoniale.

«Qui ci sono operatori capaci e innovativi nell’offerta dei loro prodotti e nell’organizzazione di eventi ad alto profilo – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. Qui c’è un aeroporto intercontinentale, ci sono paesaggi naturali di grande bellezza, ci sono siti storici e artistici di pregio, ci sono eccellenze enogastronomiche e artigianali, ci sono strutture dell’accoglienza di vario genere e categoria. Un contesto che ci ha indotti a promuovere “Varese Destination Wedding” per offrire il miglior supporto a questo settore».

Nei giorni della Fiera Città di Varese, dunque, il territorio potrà conoscere al meglio competenze e capacità degli operatori del settore wedding sul nostro territorio, ma anche possibili sviluppi e nuove opportunità collegate al progetto.

«Questa partecipazione – riprende Vitiello – non solo sarà l’occasione per valorizzare il comparto degli eventi e dei matrimoni, promuovendo e facendo conoscere il nostro marchio, ma anche offrirà agli operatori la possibilità di entrare in contatto con i visitatori di un evento in cui il comparto casa è da sempre protagonista: coppie spesso giovani che, in Fiera, trovano la filiera residenziale per costruire il proprio futuro familiare. In tal senso, il mondo del wedding potrà trovare contatti e opportunità di operatività, che auspichiamo possano risultare vantaggiose per tutti coloro che stanno rendendo Varese e il suo territorio una destinazione sempre più importante per matrimoni ed eventi».

Un invito alle giovani generazioni non solo a sposarsi qui ma anche a rimanere sul nostro territorio e a sceglierlo per realizzare il proprio futuro: Varese e la sua provincia, oltre a un contesto ambientale e naturalistico di grande bellezza, offrono infatti opportunità di formazione ad alto profilo, con scuole, istituti tecnici superiori e università di prim’ordine. Inoltre, è presente un tessuto imprenditoriale che necessità di persone ad alta qualificazione per continuare a sostenere un’economia capace di essere protagonista sui mercati mondiali, esportando più del 40% dei propri beni e servizi.

Ulteriori informazioni sul sito https://varesedestinationwedding.it/