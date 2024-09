Varesina e Castellanzese anticipano a sabato contro Fanfulla e Vigasio

Sabato 28 settembre alle 15 verranno disputate cinque partite del Girone B di serie D valide per la quinta giornata di campionato, la quale si aprirà già questa sera con la sfida tra Pro Sesto e Pro Palazzolo. La Varesina ospiterà a Venegono Superiore il Fanfulla, mentre la Castellanzese sarà impegnata in una trasferta in provincia di Verona contro il neopromosso Vigasio. Alcune gare sono state anticipate in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 2 ottobre.

VARESINA – FANFULLA

La Varesina torna in campo dopo la bellissima prestazione di Trezzo d’Adda disputata domenica scorsa contro il Sangiuliano City. Grazie al 3-1 esterno i rossoblù hanno conquistato insieme al Desenzano il primo posto in classifica. Al Varesina Stadium verrà a fare visita il Fanfulla, formazione che lo scorso anno militava nel Girone D, nel quale ha chiuso alla nona posizione. Finora, la squadra allenata da mister Matteo Serafini ha raccolto 2 punti in quattro giornate, frutto di due pareggi interni e due sconfitte esterne. I bianconeri finora non sono riusciti ancora a trovare la via della rete ed è l’unica squadra del Girone B che alla voce “gol segnati” è ferma a quota zero. Dal canto suo, la squadra di mister Marco Spilli ha totalizzato, in questi primi quattro turni, ben sette reti e solo nel pareggio interno con il Breno l’attacco rossoblù è rimasto a secco. Lo stesso risultato realizzativo lo possono vantare anche Ospitaletto e Sant’Angelo. Solo il Desenzano ha fatto meglio con nove realizzazioni.

VIGASIO – CASTELLANZESE

La Castellanzese sarà di scena allo stadio “Umberto Capone” di Vigasio, provincia di Verona, per affrontare la formazione locale. I neroverdi nell’ultimo turno sono incappati in una sconfitta interna contro il Club Milano dell’ex Manuel Scalise che si è imposto a Castellanza per 2-0. Tale stop ha interrotto un filotto di due successi consecutivi. Contro i biancocelesti, la squadra di mister Corrado Cotta vuole cercare di ritrovare la vittoria e la via della rete. In settimana la Castellanzese ha annunciato la rescissione di contratto di David Gueye, attaccante arrivato in estate, che giovedì 26 settembre ha già salutato il club neroverde. L’avversario, come già anticipato, sarà il Vigasio, squadra allenata da mister Filippo Damini che l’anno scorso ha ottenuto la promozione in Serie D vincendo con ampio margine il Girone A dell’Eccellenza veneta. La formazione biancoceleste ha totalizzato 5 punti, uno in meno rispetto alla Castellanzese, grazie alla vittoria all’esordio contro il Club Milano e agli ultimi due pareggi contro Ciliverghe e Crema, intervallati dalla sconfitta contro l’Ospitaletto.