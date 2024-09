Verità sulla morte dell’ambasciatore Attanasio: la richiesta a riaprire il caso alla Camera dei Deputati

Giovedì 12 settembre alle 11:30 presso la sala stampa della Camera dei Deputati di via della Missione, 4 in Roma, i familiari e gli amici dell’Ambasciatore Attanasio organizzano un incontro per credere giustizia.

L’Ambasciatore e suoi sfortunati compagni di viaggio vennero uccisi in un agguato nel febbraio del 2021 in Congo: «Da allora – spiegano i promotori dell’incontro – nessuna ricostruzione convincente dei fatti è stata prodotta, nessun processo si è celebrato nel nostro Paese malgrado i capi d’imputazione, nessuna iniziativa del Governo italiano volta a rimuovere gli ostacoli per l’accertamento della verità è stato intrapreso».

L’obiettivo è quello di riaprire la discussione in Parlamento su una vicenda che sembra essere caduta nell’oblio, malgrado le implicazioni dello Stato per l’uccisione di un suo alto funzionario e dei suoi collaboratori.

Il dibattito che vedrà, tra gli altri, gli interventi di Salvatore Attanasio padre di Luca, Dario lacovacci fratello di Vittorio, ripercorrerà i passaggi più significativi dell’intricata vicenda, il percorso giuridico e le ragioni del mancato processo, consegnando alla politica (presente con tutti i principali schieramenti di maggioranza ed opposizione), il compito di individuare i migliori strumenti parlamentari disponibili, per la ricerca della verità.

il Direttivo dell’Associazione Amici di Luca Attanasio: Non c’è pace senza giustizia

“Verità per Luca Attanasio, Vittorio lacovacci e Mustapha Milambo”

Giovedi 12 settembre 2024 ore 11:30

Sala Stampa Camera dei deputati via della Missione, 4 Roma

Intervengono:

Salvatore Attanasio

Dario Lacovacci

Rocco Curcio – Legale Attanasio

Vittorio di Trapani – Presidente FNSI

modera: Giuseppe Augurusa – dirigente sindacale

ne discutono con:

Stefania Ascari (Movimento 5 stelle)

Maria Chiara Gadda (Italia Viva)

Marco Lombardo (Azione)

Tino Magni (Alleanza Verdi e Sinistra)

Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico)

Stefania Pucciarelli (Lega Salvini Premier)

Fabrizio Sala (Forza Italia)

Giulio Terzi di Santagata (Fratelli d’Italia)